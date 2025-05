I Cesaroni il ritorno: le novità della nuova stagione

Sta per riaprirsi la porta di casa Cesaroni: dopo anni di attesa, la storica fiction Mediaset è pronta a tornare con una settima stagione ricca di novità e sorprese. I Cesaroni 7 – Il ritorno si sta girando in questi giorni alla Garbatella, un luogo simbolo della serie, e le riprese proseguiranno fino ad agosto. La famiglia protagonista, capitanata da Claudio Amendola nei panni dell’indimenticabile Giulio, è pronta a tornare sullo schermo con molti dei suoi volti storici: Marco (Matteo Branciamore), Rudy (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo), pronti a far rivivere lo spirito inconfondibile della serie che ha fatto divertire ed emozionare milioni di spettatori.

Tuttavia, come accade in ogni nuova stagione, anche questa porterà inevitabili cambiamenti. Tra le assenze più significative spiccano quelle di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri, interpreti rispettivamente di Lucia, Eva e Alice. Questi personaggi, che hanno lasciato un segno indelebile nelle stagioni precedenti, non faranno parte di questa nuova edizione, ma lasceranno spazio a nuovi sviluppi.

Tra le novità, infatti, troviamo una nuova storia d’amore per Marco: il personaggio interpretato da Matteo Branciamore si sposerà, ma non con Eva. Marco ora convive con Virginia (Marta Filippi) e ha un figlio, Adriano, che renderà ancora più complesse le sue dinamiche familiari. La figlia adolescente di Marco e Eva, Marta (Valentina Bivona), arriverà da New York, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni della famiglia Cesaroni.

Inoltre, nel cast troveremo anche Ricky Memphis nei panni di Carlo, il consuocero di Giulio, e Lucia Ocone, che interpreterà Livia, un personaggio molto vicino alla famiglia Cesaroni, ancora segnata dalle difficoltà post-pandemia. Le anticipazioni rivelano che il suo ingresso porterà nuove dinamiche all’interno della trama, con un personaggio che avrà un ruolo centrale nella vita dei protagonisti.

La settima stagione promette dunque di essere un perfetto equilibrio tra nostalgia e novità, mantenendo il tono di leggerezza e il calore familiare che ha sempre contraddistinto la serie. Sarà un'opportunità per rivedere i personaggi che ci hanno accompagnato negli anni e, al contempo, per scoprire nuovi intrecci narrativi. L'attesa sta per finire… e non vediamo l'ora di ritrovarci ancora una volta a casa Cesaroni!