Soap opera 1 e 2 maggio 2025: variazioni di palinsesto Rai e Mediaset

Il ponte del primo maggio porta con sé alcune variazioni di palinsesto che interesseranno soprattutto le trasmissioni televisive del daytime. Vediamole insieme.

Beautiful: oggi, primo maggio, va in onda una puntata in replica. Domani torna tutto alla normalità e riprendono gli episodi inediti.

Tradimento: la dizi turca, che sta sbancando gli ascolti del pomeriggio, è in pausa oggi. Domani la ritroveremo normalmente alle 14,10 e poi – come tutti i venerdì – anche in prima serata.

The family: una vera e propria scorpacciata per i fan di Devin e Aslan. La dizi turca viene proposta in “extended version” sia oggi e domani (dalle 14,45 alle 17, a parte alcune brevi interruzioni dedicate ai talent e ai reality).

Il paradiso delle signore va in onda anche oggi, nonostante sia un giorno di festa. Sarà trasmesso anche domani e lunedì 5 maggio, giorno del gran finale di stagione. L’appuntamento si rinnoverà poi a settembre.

Un posto al sole si ferma oggi per il consueto appuntamento annuale con il Concerto del Primo Maggio in diretta da Roma. Domani, doppio appuntamento “di recupero” con due episodi uno dopo l’altro.

Nessun cambiamento è invece previsto per Tempesta d’amore e La promessa, che proseguiranno senza alcuna variazione. Seguici su Instagram.