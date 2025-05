Tempesta d’amore: Ana lascia Philipp, ecco perché | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena è in arrivo nel triangolo tra i tre protagonisti della ventesima stagione di Tempesta d’amore: Ana Alves (Seluna-Delta Kokol) chiuderà infatti a sorpresa la sua relazione con il diabolico Philipp Brandes (Robin Schick), riaprendo così i giochi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana dubita dell’amore di Philipp

Da oltre dieci anni Ana non ha che un sogno: conquistare il cuore di Philipp, “l’eroe” che le salvò la vita da ragazzina. Peccato solo che il suo amato sia in realtà tutt’altro che un principe azzurro! Guidato da cinismo e avidità, Brandes non ha infatti esitato a sfruttare la Alves per avvicinarsi a Wilma von Zweigen (Birgit Koch), la ricchissima baronessa di cui spera di ottenere l’eredità. E la situazione non farà che peggiorare…

Sprezzante dei sentimenti altrui, Philipp sta dunque fingendo di ricambiare Ana, tanto da iniziare con quest’ultima una relazione-farsa mentre al contempo sta avendo un affaire con la bella e cinica Zoe de Lavalle (Lily Lück). Benché accecata dall’amore, però, con il passare del tempo la Alves inizierà a sospettare che nel suo rapporto con Brandes ci sia qualcosa che non va…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana chiude la relazione con Philipp

Sarà in questa già complessa situazione che il cinico Philipp darà il peggio di sé: determinato a liberarsi del “rivale” Vincent (Martin Walde), userà un’informazione confidenziale strappata ad Ana per denunciare il povero veterinario, mettendolo in guai seri. Un gesto che avrà conseguenze gravi per tutti…

Se Vincent si troverà a lottare per la propria reputazione e – soprattutto – per mantenere la licenza veterinaria, Ana inizierà a sospettare che dietro la denuncia anonima ci sia la mano di Philipp. E poco importa se quest’ultimo si dichiarerà innocente…

Quanto accaduto – sommato ai già preesistenti dubbi della Alves sui reali sentimenti del fidanzato nei suoi confronti – porterà dunque la ragazza a maturare una decisione sofferta: chiudere la loro relazione!

Ana avrà dunque finalmente troncato con Philipp e sarà pronta ad aprire il cuore a Vincent? Per ora vi anticipiamo che questo appassionante triangolo è destinato ad andare avanti ancora per molti mesi…