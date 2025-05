Tempesta d’amore, anticipazioni stagione 21: doppio triangolo! | Puntate tedesche

Ogni stagione di Tempesta d’amore ha portato degli elementi di novità nella soap bavarese, che in vent’anni di messa in onda e oltre 4.000 puntate non ha smesso di stupirci. Ciononostante, ciò che ci attende nella 21^ annata di Sturm der Liebe sarà qualcosa di davvero unico… Ecco infatti cosa accadrà nella trama centrale della stagione numero 21 di Tempesta d’amore, attualmente in onda in Germania (e in futuro anche sui teleschermi italiani, ovviamente)!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maxi e Henry divisi dagli intrighi di Sophia

Mentre in Italia siamo da poco entrati nella fase calda della 20^ stagione di Tempesta d’amore – con protagonisti Ana Alves (Seluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) – in Germania la soap è ormai da tempo passata ad una nuova, appassionante annata della soap…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, i protagonisti assoluti saranno Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert), rispettivamente figli di Katja (Isabell Stern) e Sophia (Krista Birkner). Due madri che avranno influenze molto diverse sui due ragazzi…

Mentre Katja (personaggio che conosciamo molto bene) si confermerà essere una donna di gran cuore disposta a tutto pur di salvaguardare il benessere dei suoi cari, Sophia sarà invece un personaggio diabolico che riprenderà in pieno la vecchia tradizione delle dark lady del Fürstenhof. E, purtroppo, nel suo mirino finirà proprio la relazione tra Henry e Maxi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Larissa antagonista “buona”

Determinata a mettere le mani sul Fürstenhof e liberarsi dei Saalfeld, la Sydow non vedrà infatti di buon occhio la relazione tra il figlio e Maxi e la ostacolerà in ogni modo, arrivando a minacciare di fare del male alla giovane Saalfeld se Henry dovesse continuare a frequentarla!

Terrorizzato, il giovanotto si vedrà così costretto a lasciare la propria amata e – sempre dietro pressione della madre – fidanzarsi con una ricca ereditiera di nome Larissa Mahnke (Vivien Wulf). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, quest’ultima non sarà una vera e propria antagonista…

Benché entrambe innamorate di Henry, Larissa e Maxi finiranno infatti per legarsi, specialmente quando la Saalfeld (che ha studiato come medico) salverà la vita della rivale, portando quest’ultima a scoprire di avere una grave malattia. E le sorprese non sono finite qui…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: doppio triangolo per Larissa

Roso dai sensi di colpa nei confronti di Larissa e dai fortissimi sentimenti per Maxi, Henry confesserà infatti alla Mahnke di essere stato costretto a fidanzarsi con lei a causa delle minacce della madre Sophia. Il risultato? Sconvolta da quella rivelazione, Larissa si alleerà con i due protagonisti aiutandoli ad ingannare la dark lady mantenendo la sua relazione-farsa con Henry e permettendo a quest’ultimo di frequentare Maxi in segreto. E non è finita qui…

Mentre i due protagonisti si lanceranno in una vera e propria missione da agenti segreti per spiare Sophia e provare a condurla alla rovina, nella vita di Larissa entrerà un uomo destinata a farla perdutamente innamorare: Yannik Rudloff (Jo Weil), il nuovo medico del Fürstenhof! E a quel punto al centro della 21^ stagione di Tempesta d'amore ci saranno non uno, bensì due triangoli…