Tempesta d’amore: Christoph dichiara guerra a Tom! E Alexandra… | Anticipazioni italiane

Un nuovo triangolo è ufficialmente esploso nelle puntate italiane di Tempesta d’amore… e al centro ci sarà Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Delusa dal tradimento di Christoph Saalfeld (Dieter Bach), la donna si getterà infatti tra le braccia di un altro uomo. L’albergatore, però, non si arrenderà tanto facilmente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra bacia Tom

Fino a qualche settimana fa Alexandra e Christoph sembravano destinati a trascorrere il resto della loro vita insieme. Due terribili eventi, però, hanno segnato in modo indelebile questa bellissima coppia. Prima l’incidente della Schwarzbach e poi il tradimento di Saalfeld con Yvonne Klee (Tanja Lanäus) hanno infatti portato ad una rottura dolorosa. E ci sarà chi sarà al posto giusto nel momento giusto per “approfittarne”…

Stiamo parlando di Tom Dammann (Milan Marcus), un giovane uomo estremamente affascinante da poco arrivato al Fürstenhof. Innamoratosi a prima vista di Alexandra, il nuovo arrivato non lascerà nulla di intentato per avvicinarsi a quest’ultima. E lei – nonostante l’iniziale ritrosia dovuta sia alla notevole differenza di età e sia al loro rapporto di potere nell’hotel – finirà per cedere, lasciandosi andare ad un bacio appassionato con il suo spasimante…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph minaccia Tom

Spiazzata dal suo stesso comportamento, Alexandra si ritrarrà quasi subito da quel momento di intimità. Non per questo, però, Tom si arrenderà! Più determinato che mai a conquistare la donna dei suoi sogni, Dammann manderà alla sua amata un piccolo dono che toccherà profondamente la Schwarzbach. Un gesto che non passerà inosservato…

Quando Christoph si renderà conto di quanto sta accadendo, verrà infatti sopraffatto da un misto di gelosia, rabbia e preoccupazione: un “cocktail” esplosivo che porterà l’albergatore a minacciare apertamente Tom intimandogli di tenersi lontano da Alexandra! E inutile dirlo, le conseguenze non si faranno attendere…

Quando la Schwarzbach scoprirà quanto accaduto, andrà infatti andrà su tutte le furie ed aggredirà verbalmente l’ex fidanzato, chiudendo definitivamente i rapporti con lui! Un incidente che avrà conseguenze drammatiche per entrambi… Seguici su Instagram.