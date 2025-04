Tempesta d’amore: Vincent scopre il terribile segreto di Wilma | Anticipazioni italiane

Tutti hanno dei segreti… e Wilma von Zweigen (Birgit Koch) non fa eccezione! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la ragazza si troverà di fronte all’ennesima brutta sorpresa con protagonista il suo amato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma si avvicina a Vincent

Fin dal suo arrivo al Fürstenhof Wilma ha subito messo bene in chiaro cosa pensa di Philipp (Robin Schick): convinta che il pronipote sia un cinico approfittatore, la ricca baronessa lo ha infatti messo alla porta senza troppi giri di parole. Ci sarà invece chi riuscirà a far breccia nel suo cuore…

Se Ana (Soluna-Delta Kokol) ha subito conquistato la von Zweigen (che l’ha addirittura assunta come sua assistente personale), anche Vincent (Martin Walde) ha subito colpito l’anziana grazie al suo buon cuore, tanto che Wilma deciderà di provare a fare da cupido tra i due ragazzi.

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma ha un malore

Sarà in queste circostanze che l’anziana baronessa verrà sorpresa da un malore mentre si troverà da sola nel bosco. Una disavventura che non si trasformerà in tragedia grazie al provvidenziale intervento di Vincent! Il peggio, però, deve ancora arrivare…

Dopo aver soccorso la von Zweigen, il veterinario riaccompagnerà quest’ultima al Fürstenhof, dove si prenderà amorevolmente cura di lei. E sarà allora che Vincent si renderà conto che la nobildonna gli sta nascondendo qualcosa…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vincent scopre che Wilma è malata

Sarà così che Ritter metterà l’anziana sotto pressione, fino a che quest’ultima non gli confesserà la terribile verità: soffre di un male incurabile che le ha lasciato poco da vivere! Un segreto che Wilma sarà determinata a celare a tutti… a partire da Ana!

Ebbene, proprio questo segreto (e ciò che ne conseguirà) è destinato a segnare per sempre il corso della ventesima stagione di Tempesta d’amore e, soprattutto, dei suoi protagonisti… Seguici su Instagram.