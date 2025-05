The family, anticipazioni puntata 2 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 2 giugno 2025

La felicità di Devin è incontenibile quando scopre che le ultime analisi, a cui si è sottoposta di recente, confutano i risultati di quelle effettuate presso l’ospedale di suo padre. Finalmente emerge la concreta possibilità per lei e Aslan di avere un figlio. Nel frattempo, Cihan realizza che è stata Hülya a orchestrare l’attentato al suo matrimonio, inviando un cecchino con l’intento di eliminare lui e sua moglie Serap. Bedri, dal canto suo, prova amarezza nel rendersi conto che Nedret sospetta sia stato lui a tradire Aslan, mentre Ibrahim prende una decisione radicale.

Devin e Aslan rivelano alla famiglia che Hulya ed Ergun hanno mentito a Devin, inducendola a credere di essere sterile. La verità sconvolge Hulya, che perde i sensi e viene trasportata in ospedale, dove però si scopre che gode di ottima salute. Determinata a migliorare il proprio rapporto di coppia, Devin propone ad Aslan una terapia, ma quest’ultimo sabota la sessione, mostrando resistenza al cambiamento. Delusa, Devin affronta suo padre e decide di tagliare definitivamente ogni legame con lui. Parallelamente, Ilyas avvisa Nedret che, qualora lei non riveli la verità a Bedri, sarà lui stesso a farlo.

Le tensioni si intensificano tra Nedret e Hulya, entrambe angosciate all'idea di perdere i propri figli. Nedret critica Hulya per il troppo controllo esercitato su Aslan, mentre quest'ultima minaccia di svelare a Bedri segreti scottanti del passato di Nedret. Nel frattempo, Aslan opta per una scelta drastica: lascia Istanbul per trasferirsi con Devin a Urla, lontano dalla famiglia. Cihan, con astuzia, riesce a sottrarre la villa a Hulya durante un'asta, aggiungendo un ulteriore colpo di scena alla trama familiare…