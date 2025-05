The Family anticipazioni: Aslan decide di allontanarsi da Hülya ma…

La scoperta dell’ennesima mossa della madre Hülya Soykan (Nur Sürer) per cercare di allontanarlo dall’amata moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya) spingerà Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) a prendere una drastica decisione nelle prossime puntate di The Family. Non a caso, il criminale penserà di cambiare città pur di allontanarsi dalla mamma…

The Family, news: Devin scopre che può ancora avere figli!

La trama partirà quando Devin scoprirà che Hülya è solita recarsi nella clinica gestita dal padre Ergun (Ozan Gözel). A quel punto, la Akin non potrà fare a meno di domandarsi per quale ragione la suocera si trovasse lì e, indirizzata da Nedret (Ayda Aksel), inizierà a valutare l’ipotesi che la stessa Hülya abbia convinto Ergun a comunicarle che non poteva più restare incinta – dopo l’aborto subito qualche mese prima – pur di allontanarla da Aslan.

Non a caso, Devin farà in gran segreto delle nuove analisi, che confermeranno i suoi dubbi, visto che apprenderà dalle stesse che niente le impedisce di affrontare una nuova gravidanza.

Distrutta per le menzogne che le sono state raccontate, Devin affronterà dunque Ergun e lo denuncerà sia per false dichiarazione mediche e sia per i conti poco puliti dell’ospedale che gestisce. Subito dopo, la donna rivelerà poi ad Aslan quello che ha fatto Hülya, innescando la sua ira…

The Family, spoiler: Aslan decide di allontanarsi da Hülya ma…

In tal senso, c’è da dire che Hulya continuerà a mentire e ribadirà di non aver stretto nessun accordo con Ergun, che invece vuoterà il sacco con Devin e dirà di averlo fatto soltanto per allontanarla dalla vita criminale dei Soykan. Negli stessi attimi, Aslan si schiererà completamente dalla parte della moglie ed annuncerà a Hülya che vuole lasciare la loro casa di famiglia.

Proposito che Aslan porterà avanti, tant’è che grazie alla cognata Yağmur Akın (Yüsra Geyik) acquisterà una casa a Urla, una cittadina costiera vicina a Smirne e lontanissima da Istanbul, per andarci a vivere con Devin. La psicologa accetterà il trasferimento, dopo essersi accertata del fatto che Aslan è stanco di dover contrastare le intromissioni di Hülya.

The Family, trame: il gesto estremo di Hülya

Per questo, prima di andare via, Aslan parlerà francamente con Hülya ed organizzerà una cena a Istanbul per salutare tutta la sua famiglia, alla quale inviterà persino la suocera Neşe (İpek Tenolcay). Proprio in quegli attimi, Hülya si renderà però protagonista di un gesto estremo: ingerirà infatti un intero flacone di pasticche che, nel 50% dei casi, potrebbe addirittura farla morire (come le indicherà precedentemente un medico).

Appena si renderà conto di ciò che ha fatto la madre, Aslan soccorrerà immediatamente Hülya e chiamerà un’ambulanza per farla portare in ospedale. Ovviamente, quello che sembrerà a tutti gli effetti un tentativo di suicidio (in realtà studiato da Hülya nella speranza di salvarsi) farà sì che Aslan desista dalla sua intenzione di trasferirsi a Urla.

Ma per quanto potrà resistere la rete di bugie ben congegnata da Hülya? Occhio perché, durante un litigio, Nedret farà presente alla cognata che non deve intromettersi nel suo rapporto con il figlio Bedri (lper Çankaya) se non vuole che Aslan entri a conoscenza della sua tresca con l'ormai defunto cognato İbrahim (Levent Ülgen)…