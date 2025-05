The family, anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 19 a venerdì 23 maggio 2025

Kaya, il piccolo, è afflitto da una febbre alta che preoccupa molto Devin. Come in un impeto di disperazione e responsabilità, decide di portarlo dal padre di lui, Ergun, e per farlo si fa accompagnare da Aslan, il quale si trovava da lei perché l’aveva raggiunta per una visita.

Per fortuna, il medico conferma che il bambino non è in pericolo grave, tuttavia Ergun avverte Aslan sui rischi che Devin si sta assumendo gestendo praticamente da sola la cura dei bambini. Nel frattempo, al porto, Aslan completa brillantemente la trattativa con i russi, non mancando di umiliare ancora una volta Bedri nel processo. Questa situazione lascia Bedri insoddisfatto e deciso a pianificare la sua vendetta.

Hulya ordisce un piano meschino, inviando la polizia a casa di Devin con l'intento di sottrarle i bambini. Tuttavia, grazie all'intervento tempestivo e strategico di Nedret, il piano di Hulya viene completamente vanificato. La tensione tra le parti ha ormai raggiunto un punto critico e sembra chiaro che una guerra aperta sia ormai inevitabile…