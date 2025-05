The family, anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025

Umit e Ozan informano Guzide che Ozan ha sorpreso Gulsum, una sua dipendente, nell’ufficio di Tarik. Questo li porta a dedurre che Tarik abbia assegnato Gulsum allo studio legale di Guzide con l’intento di spiarla. Nel frattempo, Sezai si scusa con Guzide per il suo comportamento e per non aver riconosciuto in tempo gli errori commessi da sua figlia. Mualla, intenta a dare da mangiare al nipote, viene interrotta da Ilknur, che le porta le medicine necessarie…

Aslan e Devin prendono parte al sontuoso ricevimento organizzato da Cengiz Yoldan, un influente imprenditore proprietario di una vasta catena di hotel interessato a rilevare la gestione del porto attualmente amministrato da Aslan. Inizialmente, l’accordo tra i due sembra naufragare sotto il peso di incomprensioni e divergenze di interessi. Tuttavia, grazie all’intervento decisivo e all’abilità diplomatica di Devin, la situazione prende una piega inaspettata, convincendo Cengiz a riconsiderare la proposta e a cambiare idea, riaprendo così i negoziati e avvicinandosi a una possibile intesa.

Nel frattempo, durante i festeggiamenti per l’imminente matrimonio di Ekrem, un’atmosfera di tensione sottile si insinua tra gli invitati. Hulya orchestra un intrigo calcolato, assicurandosi che Nedret venga prelevata dalla polizia con l’accusa di essere coinvolta nella morte del marito avvenuta anni prima. Questo gesto strategico alimenta ulteriormente il clima inquieto della cerimonia.

Parallelamente, Cihan si reca nell’appartamento di Bozo, trovando Aslan in uno stato di profonda angoscia. Quest’ultimo, visibilmente disperato, lo implora di intervenire per salvare Leyla, cercando di convincerlo ad agire per il bene di sua sorella piuttosto che lasciarsi condizionare dai sentimenti verso Serap. Cihan, però, fortemente innamorato di Serap, si lascia trascinare dalla gelosia e dalla rabbia, arrivando a minacciare Aslan per assicurarsi che non le causi alcun danno.

Nel frattempo, Leyla cerca con determinazione di proteggere Melek, mostrandole una prova incriminante sotto forma di una fotografia compromettente di Serap. Questo elemento portante conduce all'arresto di quest'ultima, gettando nuove ombre sulla vicenda. Contemporaneamente, Nedret e Bedri tramano contro Aslan, mettendo in moto un piano segreto tra le scintille e il lusso della cerimonia nuziale di Ekrem, con obiettivi che sembrano destinati a sconvolgere ulteriormente gli equilibri già precari tra le parti in gioco.