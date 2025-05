The Family anticipazioni: Ergun, ecco chi c’è davvero dietro la sua morte!

La morte di Ergun Akın (Ozan Gözel), il padre di Devin (Serenay Sarıkaya) e Yağmur (Yüsra Geyik), segnerà le prossime puntate di The Family, anche perché tutti i sospetti su concentreranno su Hülya Soykan (Nur Sürer). Tuttavia, grazie ad un clamoroso colpo di scena, la madre di Aslan (Kivanc Tatlitug) risulterà innocente. Scopriamo insieme perché…

The Family, news: ecco come morirà Ergun

La storyline partirà quando Devin scoprirà che Ergun – medico di professione – ha stretto un accordo con Hülya per farle credere che non potesse più restare incinta, mandando così a monte il matrimonio con Aslan. Visto che la figlia lo denuncerà alle autorità per falsificazioni di reperti medici, l’Akin Senior avrà dei grossi problemi con la sua clinica medica privata. Proprio per questo, Ergun pretenderà di essere aiutato da Hülya e minaccerà, in caso contrario, di far ascoltare gli audio delle loro conversazioni a Devin e Aslan.

A quel punto, la signora Soykan farà presente a Arif, uno dei suoi uomini, che è necessario neutralizzare Ergun prima che rappresenti una minaccia. Non a caso, Hülya suggerirà allo scagnozzo di manomettere l’auto del consuocero. E tutto sembrerà così andare contro di lei quando Ergun uscirà di strada con la propria automobile e perderà la vita…

The Family, trame: le indagini parallele di Hülya e Aslan

Appena la polizia stabilirà che i freni dell’auto di Ergun sono stati manomessi, i sospetti di Aslan e Devin si concentreranno su Hülya, soprattutto quando dai filmati della videosorveglianza dell’istituto di beneficienza Soykan emergerà che la matriarca aveva discusso il giorno precedente con l’ormai defunto.

Tuttavia, Devin e Aslan vorranno valutare un’altra pista, rappresentata da Samet, il socio di Ergun nella clinica privata. Dopo aver ipotizzato che l’uomo potesse avere interesse a sbarazzarsi dello stesso Ergun per evitare che facesse ulteriori passi falsi in grado di compromettere il buon nome della struttura di sua proprietà, i coniugi Soykan riusciranno ad introdursi con una scusa a casa dell’uomo. In questo modo, Aslan entrerà in possesso delle registrazioni dei filmati di sorveglianza sia della clinica e sia di casa del socio.

The Family, spoiler: ecco chi c’è davvero dietro la morte di Ergun

Una mossa che si rivelerà vincente, dato che dai filmati emergerà che Samet ha assoldato un sicario affinché manomettesse i freni della macchina di Ergun. Insomma, il medico avrà avuto lo stesso pensiero di Hülya, che invece si sarà fermata in tempo.

Da un flashback emergerà infatti che Hülya aveva accettato di dare del denaro a Ergun per evitare che portasse alla luce le loro conversazioni: una volontà determinata dal desiderio di costruire un rapporto sano con la nuora Devin nel tentativo di farsi perdonare per tutte le azioni sbagliate commesse in passato nei suoi confronti.

Devin e Aslan accantoneranno così ogni cattivo pensiero su Hülya e avviseranno la polizia affinché arresti Samet. Una risoluzione del giallo che porterà la coppia protagonista della dizi a voltare pagina dopo il triste lutto subito… Seguici su Instagram.