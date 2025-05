The Family anticipazioni: Ilyas scopre che Bedri è suo figlio!

Una clamorosa scoperta animerà İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), il nemico numero uno di Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ), nel corso delle prossime puntate di The Family. In seguito ad uno scontro con l’ex amante Nedret (Ayda Aksel), il criminale avrà il sospetto di essere il padre del giovane Bedri (Alper Çankaya) e per questo deciderà di appurare meglio la faccenda…

The Family, news: Nedret dice a Ilyas di stare lontano da Bedri

La vicenda si accenderà quando Ilyas deciderà di coinvolgere Bedri nella sua personale guerra contro Aslan, permettendogli di conoscere anche la figlia Serap Koruzade (Selin Şekerci), che nel giro di poco tempo diventerà la moglie del “cugino” Cihan Soykan (Nejat İşler). La vicinanza tra il Koruzade Senior e l’erede non piacerà affatto a Nedret, legata sentimentalmente in passato all’uomo.

Durante uno scontro molto acceso, Nedret ordinerà a Ilyas di stare lontano da Bedri sottolineando che ha sempre cercato di evitare che si infilasse nei suoi affari. Questa confessione farà scattare un campanello d’allarme in Koruzade, che allora chiederà alla donna se Bedri sia anche suo figlio.

The Family, spoiler: Ilyas scopre che Bedri è suo figlio

Dato che non riceverà alcun tipo di risposta da Nedret, Ilyas si muoverà in completa autonomia e farà in modo di entrare in possesso di un campione di DNA di Bedri. Nel frattempo, in attesa di avere la risposta in grado di fugare o meno i suoi dubbi, Koruzade cercherà di mantenere un rapporto di vicinanza con Bedri, senza però svelargli in alcun modo qual è il suo sospetto.

Silenzio che Ilyas porterà avanti anche quando, con i risultati in mano, non avrà più alcun dubbio e apprenderà che il giovane è arrivato da Adana è proprio suo figlio, come già sospettava. Grazie a tale prova, Ilyas penserà dunque di introdurre pian piano Bedri nella sua famiglia, ma finirà inevitabilmente per innescare le perplessità di Serap. Quest’ultima si domanderà infatti perché il padre abbia preso così tanto a cuore Bedri…

The Family, trame: Nedret messa alle strette da Ilyas

In ogni caso, possiamo già anticiparvi che, al contrario di ciò che farà con Bedri e Serap, Ilyas sceglierà di non restare in silenzio di fronte alla grave omissione di Nedret. Al termine di una notte passata dal figlio nella sua casa senza avvertire prima la donna, Ilyas affronterà Nedret e le dirà che ha ormai scoperto cosa lo lega a Bedri.

Proprio per questo, Ilyas comunicherà a Nedret che non può più fare nulla per allontanarlo da Bedri, visto che a causa sua ha già perso i primi trent’anni di vita dell’erede. Parole che metteranno di fatto i due ex su due fronti opposti, in primis poiché Nedret temerà fortemente che Ilyas voglia mettere Bedri contro il cugino Aslan, con il quale non ha già un rapporto idilliaco… Seguici su Instagram.