The Family anticipazioni: Leyla uscirà di prigione!

Fine dell’incubo per Leyla Soykan (Canan Ergüder) nelle prossime puntate di The Family. Grazie all’aiuto del fratello Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ), la donna riuscirà infatti ad uscire di prigione e potrà riabbracciare i piccoli Kaya e Zeynep.

The Family, news: Aslan dà rassicurazioni a Leyla

Inizialmente rinchiusa in cella per l’omicidio del marito Tolga, in realtà ucciso da Cihan (Nejat İşler), Leyla è dovuta rimanere tra le sbarre anche quando è stata dimostrata la sua innocenza e ciò a causa di un tranello che le ha teso la madre Hülya (Nur Sürer). Pur di fare restare la figlia maggiore in prigione, la signora Soykan ha pagato una detenuta affinché si ferisse da sola e accusasse Leyla del suo tentato assassinio.

Tale mossa ha impedito la scarcerazione di Leyla, che a quel punto si è affidata ad Aslan per dimostrare di non aver ferito la compagna. Non a caso, dato che crederà fermamente alle parole della sorella, Aslan prometterà a Leyla che farà il possibile per dimostrare la sua innocenza.

Non a caso, Soykan scoprirà che la detenuta ha accusato Leyla soltanto perché Hülya ha minacciato di fare del male alla figlia e alla madre. E così Aslan farà in modo che le due vengano portata in una località segreta per spingere la compagna di cella a scagionare Leyla…

The Family, trame: Hülya e il suo triste passato

Nel frattempo, Hülya cercherà di avvicinarsi alla nuora Devin Akın (Serenay Sarıkaya), arrabbiata con lei per aver orchestrato insieme al padre Ergun Akın (Ozan Gözel) la grande menzogna per farle credere che non potesse più restare incinta. Utilizzando l’arroganza, Hülya pretenderà infatti che Devin diventi la sua psicologa e comincerà a parlare del suo triste passato.

Durante una seduta improvvisata, la Soykan racconterà dunque che il padre l’ha sempre trattata come una principessa, almeno finché non si è innamorata di Yusuf, il padre criminale dei suoi tre figli. Attraverso un racconto accorato, Hülya spiegherà poi di sentirsi responsabile dell’infarto del padre, venuto a mancare quando è rimasta incinta di Leyla a soli 17 anni. Ciò sembrerà giustificare l’astio che la Soykan ha sempre avuto per la sua figlia maggiore.

The Family, spoiler: Leyla esce di prigione

Comunque, questi dialoghi faranno da preludio ad un lieto evento. Appena la madre e la figlia verranno trasferite in una località sicura, la detenuta testimonierà in favore di Leyla, che a quel punto verrà rilasciata. La maggiore dei fratelli Soykan potrà dunque riabbracciare Zeynep e Kaya e festeggerà la sua libertà con una cena al ristorante.

Proprio lì, Leyla avrà modo di confrontarsi con la zia Nedret Soykan (Ayda Aksel), che le dirà che può stare tranquilla perché ora c’è lei a proteggerla dalle grinfie di Hülya. Raccomandazione che Nedret darà anche a Devin, visto che le consiglierà di non fidarsi della suocera e la paragonerà a uno scorpione.

Le parole in questione che si riveleranno premonitrici, visto che Hülya si macchierà di un crimine che procurerà un grande dolore a Devin…