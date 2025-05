The family, anticipazioni puntata 30 maggio 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 30 maggio 2025

Le indagini condotte separatamente da Hülya e Devin si intersecano in vista del matrimonio imminente tra Cihan e Serap, previsto per il giorno seguente. Mentre Devin punta a catturare Behram per scoprire chi sia dietro il tentato omicidio, Hülya è sempre più convinta che il mandante sia proprio Cihan. Il giorno fatidico, Behram viene arrestato grazie all’intervento di Cihan, che facilita la sua cattura. Tuttavia, lo sposo ignora che il sicario inviato da Hülya lo sta già prendendo di mira durante le nozze. Nel frattempo, Bedri, sospettato persino da Nedret di essere il mandante dell’attentato, approfitta dell’assenza di Aslan per inserirsi nella gestione del porto.

Con Aslan ancora ricoverato in ospedale dopo l’attacco subito, Iskender, Turgut ed Ekram riescono a rintracciare e catturare Behram, l’uomo che ha aperto il fuoco, tentando di fargli confessare chi ha orchestrato tutto. Durante l’interrogatorio, Behram si dimostra quasi privo di empatia, con atteggiamenti borderline sociopatici. È in questa fase che Devin interviene, usando i suoi metodi per interrogarlo. Contemporaneamente, Cihan, sospettato principale per l’attentato ad Aslan, procede con il suo matrimonio con Serap. Poco dopo la cerimonia, Ilyas, che ha partecipato alle nozze come testimone, ha un incontro diretto con Bedri. Con astuzia, riesce a prelevare una goccia di sangue del giovane. Sottoponendolo a un test del DNA, Ilyas scopre con enorme sorpresa che Bedri è in realtà suo figlio.

Nel frattempo, Devin è sopraffatta dalla gioia: recenti analisi smentiscono i risultati ottenuti nell’ospedale guidato da suo padre, riaccendendo la speranza che lei e Aslan possano avere un figlio. Intanto, Cihan realizza che Hülya è dietro l’ingaggio del cecchino mandato a interrompere il suo matrimonio e a uccidere lui e Serap. Di contro, Bedri è profondamente amareggiato nell’apprendere che persino Nedret lo accusa di aver tradito Aslan. Infine, Ibrahim prende una decisione drastica e potenzialmente rivoluzionaria… Seguici su Instagram.