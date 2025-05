The family: Serap vuole liberarsi di Bedri? | Anticipazioni

Un nuovo scontro tra fratelli attende i telespettatori di The Family. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Serap Koruzade (Selin Şekerci) inizierà a guardare con sospetto il legame che si verrà a creare tra il padre İlyas (Musa Uzunlar) e Bedri Soykan (Alper Çankaya). La donna ignorerà infatti che il cugino di Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) è suo fratellastro e comincerà a tramare contro di lui…

The Family, news: İlyas scopre che Bedri è suo figlio

La faccenda comincerà a delinearsi quando Nedret Soykan (Ayda Aksel) inviterà in malo modo Ilyas a stare lontano da Bedri. A quel punto, data la relazione sentimentale passata con la donna, Ilyas inizierà a sospettare che il giovane Soykan sia suo figlio e si procurerà un campione di DNA del ragazzo per poterlo comparare con il suo.

Alla fine, il sospetto di Ilyas si rivelerà del tutto fondato, dato che le analisi confermeranno che è proprio lui il padre di Bedri. Dopo essersi confrontato con Nedret, alla quale chiederà spiegazioni per avergli taciuto la verità per oltre trent’anni, il Koruzade Senior sembrerà più che mai intenzionato ad inserire Bedri negli affari di famiglia, anche se per il momento non gli rivelerà del loro legame di parentela…

The Family, trame: Bedri perdonato da Ilyas

La già scomoda situazione finirà per complicarsi ancora di più quando, grazie ad una spia di Aslan tra gli uomini del cugino, Ilyas entrerà in possesso di un filmato dal quale sarà chiaro che Bedri sta tramando contro di lui (non escludendo tra l’altro l’ipotesi di ucciderlo qualora dovesse servire).

Ovviamente, visto che non potrà fare male al sangue del suo sangue, Ilyas mostrerà a Bedri il video e si dirà disposto a concedergli una seconda possibilità, pur sottolineando che deve prima fare fuori l’uomo che lo ha tradito. Omicidio che l’uomo eseguirà senza battere ciglio, ma che farà porre più di una domanda a Serap, la quale non capirà perché il padre non ha ucciso anche Bedri…

The Family, spoiler: Serap vuole liberarsi di Bedri?

Non a caso, Serap darà l’impressione di volersi liberare di Bedri senza avvertire il padre, tant’è che incaricherà uno dei suoi uomini di inseguire costantemente il “nemico” per colpirlo appena lei gli darà l’ordine. Il tutto mentre Ilyas confesserà al genero Cihan Soykan (Nejat İşler) che Bedri è suo figlio, chiedendoli di vigilare sia per la sua incolumità, sia per quella di Serap.

A quel punto, Cihan capirà per quale motivo Ilyas abbia perdonato Bedri ma, al tempo stesso, non riuscirà a spiegarsi perché il suocero non voglia dire nulla (almeno per ora) a Serap sul legame che la unisce al cugino di Aslan. Una faccenda non proprio idilliaca per Cihan, fresco di matrimonio con Serap…