Tradimento, 16 maggio: anticipazioni puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 16 maggio 2025 (prime time)

Mualla apprende da Oylum che è stato Ozan a suggerirle di incontrare l’assassino di Behram. Irritata, si dirige da Ozan con Nazan, Kahraman ed Ensar per chiedere spiegazioni. Durante il confronto con Ozan e Ümit, emerge che è stata Zelis a inviare il messaggio a Oylum. Mualla decide quindi di cercare Zelis, ma Ümit la informa che Ozan non sa nulla, poiché Zelis lo aveva appena lasciato tramite una telefonata. In realtà, Zelis si nasconde proprio nella casa di Mualla, nella stanza di Ilknur. Rientrando, Mualla sequestra il telefono di Ilknur nella speranza che la sua guardia riesca a rintracciare Zelis. Ozan, infuriato, raggiunge la casa di Mualla e si scaglia contro Ilknur, rivelandole che Zelis è la mandante dell’omicidio di Behram. Nel frattempo, Yesim chiede a Tarik un prestito per aprire un’attività.

Zelis continua a rimanere nascosta a casa di Mualla. Quando Ilknur scopre che la figlia è responsabile dell’ordine di uccidere Behram, decide di ricattare Tarik: gli intima di far fuggire Zelis dal paese in cambio del silenzio sul video che lo incrimina per l’omicidio di Korkmaz. Azra, intanto, decide di scrivere un nuovo articolo che svela la verità su chi ha sparato a Behram, con l’obiettivo di screditare Güzi̇de. Tolga e Selin si recano da Ebru, una donna che si spaccia per dottoressa, pagata da Oltan per mantenere segreta la morte della figlia di Tolga. Kahraman e Oylum fanno pace. Numan scrive una lettera a Güzi̇de per metterla in guardia sul comportamento sospetto di Ipek.

Ilknur nasconde Zelis nella propria stanza, ma la ragazza tenta di scappare. Mualla inizia a sospettare di Ilknur, che finge di non sapere dove sia Zelis e finge anche di aver contattato Tarik per chiedergli aiuto nelle ricerche. Per sicurezza, Mualla incarica Ensar di tenere costantemente sotto controllo i movimenti di Ilknur. Nel frattempo, Tarik organizza un piano: contatta due uomini che possono aiutare Zelis a fuggire clandestinamente in Grecia e fornisce loro denaro per procurarle dei documenti falsi. Tuttavia, durante la notte, Zelis prende l'iniziativa e decide di scappare da sola…