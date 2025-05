Tradimento, 6 maggio: anticipazioni puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata di martedì 6 maggio 2025

Quando Kahraman si trova in Argentina per motivi di lavoro, chiede a Mualla notizie di Oylum. Tuttavia, la donna evita di rivelargli che ha cacciato la ragazza di casa e l’ha separata da suo figlio. Nel frattempo, il risentimento di Ipek verso Guzide cresce sempre di più, soprattutto quando Sezai trascura sua figlia per sostenere Guzide e Oylum nel tentativo di riunirsi con Can.

Dopo aver visto un video in cui Tolga chiede a Oylum di fuggire con lui e accusa Kahraman di provare sentimenti per la ragazza, Mualla decide di trattenere il nipote con sé e manda via Oylum. Nonostante Tolga accetti le sue responsabilità di padre, comunica a Selin la necessità di lasciarsi. Sconvolta, Selin tenta il suicidio, ma viene salvata da Serra, che arriva in tempo per accompagnarla in ospedale. Nel frattempo, Oltan, venuto a conoscenza dell’accaduto, affronta Tolga per il suo atteggiamento irresponsabile. Altrove, Yesim si rende conto che non è ben accetta nella casa di Tarik, dove viene sfruttata e trattata come una domestica.

Kahraman si confronta duramente con Mualla, riuscendo infine a far tornare Oylum a casa e a riunirla con suo figlio Can. Nonostante i suoi sforzi per resistere alla tentazione, Kahraman cede e bacia Oylum. Intanto Tolga e Selin, riappacificati e rassicurati sul buon andamento della gravidanza, scoprono il sesso del loro bambino: sarà una femmina. I risultati delle analisi del DNA rivelano che Ozcan Gurcelik non ha nessuna corrispondenza genetica con Guzide e Tarik, che accolgono questa notizia con grande sollievo. Ipek, sempre più decisa a distruggere Guzide, confessa di ritenerla la responsabile della morte di sua madre…