Tradimento, anticipazioni 1 giugno: Guzide viene quasi investita da un’auto!

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 1° giugno 2025

Ipek e Sezai hanno un confronto, durante il quale Ipek decide di confessare di soffrire di una malattia compulsiva. Nel frattempo, Tolga si accorda con Kudret per organizzare un attacco contro i Dicleli e rapire Oylum. Selin esprime il desiderio di andarsene da casa, ma Oltan tenta di persuaderla a rimanere.

Guzide scopre, grazie alle informazioni di Yesim, che Tarik è coinvolto nella vendita dell’auto appartenente a Ipek. Come ritorsione, Tarik invia alcuni uomini per intimorire Yesim, cercando di costringerla a chiudere la sua impresa di pulizie. Parallelamente, Yesim propone a Umit e Zeynep di unirsi a lei in una nuova attività di catering, affidando a Umit il ruolo di capo chef. Per il loro primo incarico, il team cucina nella casa di un uomo benestante. Qui, Umit viene lodato da tutti i presenti, spingendo Yesim a valutare la possibilità di aprire un ristorante. Quella stessa sera, Guzide invita Nazan a cena e, durante la serata, discutono del sincero impegno di Kahraman per il benessere di Oylum. Nel frattempo, Oylum prosegue la sua vita insieme a Can nella dimora di Mualla, ma l’atmosfera si fa tesa quando, durante un barbecue, alcuni uomini armati fanno irruzione nella villa.

Tolga, accompagnato da venti uomini armati, invade la casa di Mualla e chiede a Oylum di seguirlo per cominciare una nuova vita insieme. Tuttavia, Oylum rifiuta categoricamente, decidendo di rimanere dove si trova e persuadendo Kahraman a non eliminare Tolga. Successivamente, Mualla avverte Oltan che al prossimo attacco non esiteranno a sopprimere Tolga. Intanto Guzide viene quasi investita da un'auto nera. Quando racconta l'episodio a Sezai al telefono, Ipek e Neva si scambiano sguardi carichi di tensione e sospetto. Infine, Ozan ottiene successo vincendo il bando con il suo progetto…