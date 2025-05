Tradimento, anticipazioni 10 maggio: Sezai prende a sprangate l’auto di Tarik!

Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata di sabato 10 maggio 2025

Convinta che dietro alla sua diffamazione ci sia Tarik, Guzide non immagina che, nel frattempo, Ipek, Azra e Serra stiano festeggiando il successo del loro piano. Kahraman riesce a uscire di prigione grazie all’intervento di Nazan e, una volta libero, le mostra un video in cui Oylum consegna una busta all’uomo che ha sparato a Behram. Visibilmente scossa, Nazan fatica a credere che Oylum possa essere coinvolta come mandante.

Oylum, d’altra parte, decide di rimandare la richiesta di divorzio, temendo che Mualla decida di staccare la spina a Behram. Yesim, determinata a mantenere la sua posizione di potere, continua a ricattare Tarik; si atteggia a padrona di casa, ridimensiona Zelis e convince infine Tarik a estrometterla dalla società. Nel frattempo, Ipek intraprende un nuovo percorso lavorativo accettando un incarico per Oltan.

Sezai, furioso, si presenta sotto casa di Tarik insieme a due uomini e prende a sprangate l’auto dell’uomo. Lo affronta direttamente, intimandogli di lasciare Guzide in pace una volta per tutte. Nel frattempo, Selin vive momenti di grande ansia quando si accorge che sua figlia non si muove più. Spaventata all’idea di poterla perdere, chiama il suocero e gli chiede di accompagnarla urgentemente in ospedale.

Ozan si confronta duramente con Tarik per ottenere spiegazioni sulla decisione di escludere Zelis dalla società. Percependo che suo padre sta nascondendo qualcosa, insiste fino a strappargli una confessione: Tarik ammette che Yesim possiede un video compromettente in cui lui spara a un uomo. Finché non troverà un modo per eliminare quelle prove, sarà costretto a piegarsi alle richieste della donna e chiede a Ozan di non rivelare nulla a Zelis….