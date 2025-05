Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata di lunedì 12 maggio 2025

Sezai porta a Guzide il dossier con tutte le informazioni sul ragazzo che potrebbe essere suo figlio e si propone di accompagnarla per l’incontro. Nel frattempo, mentre è con la nuova babysitter, Can cade dal letto. Oylum e Kahraman lo portano immediatamente in ospedale, dove una TAC conferma che il bambino non ha riportato alcun danno o lesione… Seguici su Instagram.