Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 15 maggio 2025

I Dicleli si riuniscono a Diyarbakir per una cerimonia in omaggio al piccolo Can. Tuttavia, Celal mostra a Mualla un video in cui Oylum è in conversazione con l'assassino che ha sparato a Behram. Di conseguenza, Mualla ordina ai suoi uomini di caricare Oylum in un furgone e di portarla in un luogo isolato, presumibilmente con l'intento di ucciderla….