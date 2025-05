Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 16 maggio 2025 (pomeriggio)

Kahraman e Nazan sono in apprensione e si impegnano a capire dove possa trovarsi Oylum. Nel frattempo, Hakan Sezeroglu, che si dice essere il figlio biologico di Guzide, subisce un accoltellamento in prigione. Di fronte a questa emergenza, Guzide e Sezai si recano in ospedale, proponendosi di coprire le spese per l‘operazione chirurgica necessaria a salvargli la vita… Seguici su Instagram.