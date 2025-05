Tradimento, anticipazioni 17 maggio: la difficile condizione di Ilknur

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 17 maggio 2025

Zelis approfitta del sonno di Ensar per sottrargli denaro e la pistola, ma si sofferma troppo a cercare altri soldi in casa, venendo scoperta da Mualla. Zelis la minaccia con l’arma, ma Mualla la affronta con insulti e provocazioni. La situazione rischia di degenerare finché interviene Ilknur, che tenta di calmare gli animi. Tuttavia, un colpo parte accidentalmente, e Ilknur si interpone per proteggere Mualla rimanendo ferita. Durante il trambusto, Oylum cerca di salvare Ilknur praticandole un massaggio cardiaco e tamponando l’emorragia, mentre Zelis approfitta della confusione per fuggire.

Nel frattempo, Azra informa Rustu che pubblicherà l’articolo su Zelis solamente dopo aver ricevuto il pagamento pattuito. Rustu accetta e la paga, e Azra rispetta l’accordo, facendo scoppiare uno scandalo mediatico. Ozan, dopo aver letto l’articolo, si precipita nell’ufficio di Rustu per affrontarlo. Infuriato per il discredito gettato sulla sua famiglia, lo aggredisce fisicamente e lo costringe a rivelare il nome del responsabile della pubblicazione.

Altrove, Yesim si presenta da Tarik indossando abiti eleganti per comunicargli che sta per iniziare il suo primo giorno di lavoro nella nuova attività che ha avviato. Scettico e sprezzante, Tarik la deride, ma Yesim lo sfida a scommettere: se l’attività dovesse chiudere entro un anno, promette di cancellare i video che lo incriminano per l’omicidio di Korkmaz.

Intanto, Ilknur lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva, monitorata costantemente da Mualla, Kahraman e Nazan. Tarik si unisce a loro in ospedale e riesce con astuzia a impossessarsi del cellulare di Ilknur, cancellando definitivamente il video che potrebbe inchiodarlo…