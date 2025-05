Tradimento, anticipazioni 18 maggio: Mualla decide di perdonare Ilknur

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 18 maggio 2025

Guzide si reca alla centrale di polizia per prendere Ozan e, tramite un abile ricatto, convince il caporedattore a ritirare la denuncia contro di lui. Appena usciti dalla stazione, Ozan confessa alla madre che l’autrice dell’articolo incriminato è Azra. Guzide, sospettando che dietro tutto ci sia l’ex marito Tarik, si dirige a casa sua e lo minaccia. Successivamente, Guzide dà una mano a Yesim a redigere un contratto prematrimoniale vantaggioso per lei; così, Tarik e Yesim si sposano, con Guzide come testimone della sposa. Nel frattempo, mentre cerca un taxi per tornare a casa, Ozan incrocia Tolga. I due parlano a lungo e condividono le loro pene d’amore, finché Tolga non ammette di essere ancora innamorato di sua sorella.

Nel frattempo, alcuni uomini arrivano a Istanbul da Diyarbakir per vendicare Behram. Il loro piano li conduce all’ospedale dov’è ricoverata Ilknur, poiché intenzionati a rapirla e usarla come esca per attirare Zelis. Tuttavia, Mualla li blocca, ordinando loro di concentrarsi sulla ricerca della ragazza stessa. Alla fine, la signora Dicleli decide di perdonare Ilknur.

Umit confida alla sorella di aver avuto un piccolo incidente stradale e menziona che alla guida dell’altra auto coinvolta c’era Ipek, la figlia di Sezai. Mostra a Guzide delle foto dell’auto in questione, sottolineando che si tratta di un veicolo molto costoso. Incuriosita e sospettosa nei confronti di Ipek, Guzide decide di andare a parlare con Oltan per scoprire di più sulla ragazza. Nel frattempo, Zelis si reca in un negozio per acquistare del cibo e riceve una telefonata, che viene ascoltata dal negoziante. L’uomo riconosce la ragazza da una foto apparsa in un articolo e decide di segnalarla alla polizia. Seyfi, un poliziotto amico di Mualla, informa quest’ultima sull’orario e il luogo dove Zelis cercherà di fuggire. Mualla si precipita al molo con i suoi uomini e trova la ragazza da sola. Nonostante l’occasione favorevole, sceglie di non ucciderla e la consegna invece alla polizia.

Intanto, Karhaman prende una decisione definitiva: tornare in Argentina. Questo passo è anche un tentativo per reprimere i sentimenti ancora accesi che prova per Oylum…