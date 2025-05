Tradimento, trama 19 maggio: Oylum rivela a Kahraman tutta la verità su suo figlio

Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 19 maggio 2025

Mualla riesce a impedire a Kahraman di partire per l’Argentina confessandogli che Can non è il figlio di Behram; gli chiede inoltre aiuto per rintracciare Oylum, che non risponde al telefono. Nel frattempo, la ragazza si reca da Tolga e interrompe una sua riunione con alcuni rappresentanti coreani. Tornata a casa insieme a Can, è costretta a rivelare tutta la verità su suo figlio a Kahraman, il quale le promette di rimanere al suo fianco… Seguici su Instagram.