Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 22 maggio 2025

Umit accoglie Hakan come se fosse suo nipote, anche se ancora non è sicuro che sia davvero il figlio di Guzide. Il giudice conferma l’arresto di Tolga in attesa del processo, evidenziando il rischio di fuga dell’indagato. Ozan fa visita a Zelis in carcere e, dopo una discussione intensa, le grida che intende chiedere il divorzio… Seguici su Instagram.