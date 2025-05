Tradimento, trama 23 maggio (pomeriggio): Guzide ha dei dubbi su Ipek

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 23 maggio 2025 (pomeriggio)

Ozan e Ilknur hanno una discussione riguardo a Zelis. Successivamente, Ilknur si reca in carcere per far visita alla figlia, che appare profondamente scossa, e le chiede del denaro. Nel frattempo, Selin è ricoverata in ospedale, ma la sua situazione non mostra alcun miglioramento. Olyum le lascia un mazzo di fiori e si allontana visibilmente commosso, trattenendo le lacrime.

Guzide informa Sezai di avere dei dubbi su sua figlia Ipek, sospettando che stia nascondendo qualcosa: pare che la ragazza possieda due automobili. Sezai affronta Ipek per chiarimenti, ma lei reagisce con irritazione, gli mostra una delle vetture fotografate e gli spiega che non le appartiene, bensì è della sua amica Azra… Seguici su Instagram.