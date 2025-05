Tradimento, anticipazioni 24 maggio: Tolga propone a Oylum di fuggire insieme

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 24 maggio 2025

Ipek accusa Guzide di averla minacciata di tornare in Canada per non compromettere il suo rapporto con Sezai. Guzide, visibilmente scioccata, rimane senza parole mentre Sezai cerca di tranquillizzare la figlia.

Ozan e Zeynep si accorgono che Hakan si sta nascondendo nella loro casa; il giovane, messo alle strette, minaccia di uccidere Zeynep e scappa con l’auto di Ozan. Quest’ultimo lo insegue a bordo di un motorino finché la polizia non interviene, arresta Hakan e lo conduce alla stazione. Qui, Guzide riceve il risultato del test del DNA, che conferma di non essere la madre biologica di Hakan.

Azra, intanto, vende l’auto di Ipek e invia il ricavato a Tarik. Selin dichiara alle autorità che Tolga non l’ha spinta e il ragazzo viene ufficialmente scagionato. In privato, Selin confida però a Serra di non avere alcun ricordo preciso sull’accaduto, ma spera che, scagionando Tolga, lui comprenda i suoi sentimenti e decida di tornare da lei.

Oltan si accorda con l’avvocato Engin per impedire il divorzio tra Tolga e Selin; quest’ultima, dopo averlo assolto dalle accuse, sembra lasciare spazio alla possibilità di una riconciliazione. Intanto, Tolga chiama Oylum dalla prigione e le propone di fuggire insieme, portando con loro il piccolo Can per iniziare una nuova vita lontano da tutto. Sebbene tentata dall’idea, Oylum resta frenata dalla paura e gli dice che ha bisogno di tempo per riflettere.

Infine, la famiglia Ozguder festeggia il responso del test del DNA: Hakan non è figlio di Guzide…. Seguici su Instagram.