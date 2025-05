Tradimento, anticipazioni 26 maggio: Sezai chiede scusa a Guzide!

Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 26 maggio 2025

Umit e Ozan decidono di rivelare a Guzide un fatto importante: Ozan ha scoperto che Gulsum, una delle dipendenti di Guzide, era stata vista nell’ufficio di Tarik. Riflettendo sulla situazione, comprendono che Tarik ha orchestrato tutto mandando la donna a lavorare presso lo studio legale di Guzide con il preciso obiettivo di spiarla e ottenere informazioni personali o professionali.

Sezai si fa avanti con un gesto sincero, chiedendo scusa a Guzide non solo per il proprio comportamento inopportuno ma anche per la sua incapacità di riconoscere in precedenza gli sbagli compiuti da sua figlia, mostrando segni di pentimento.

Mualla è intenta a nutrire il suo nipotino con grande cura e attenzione, ma viene interrotta dall'arrivo improvviso di Ilknur. Quest'ultima entra nella stanza con in mano alcune medicine, necessarie per Mualla, sottolineando l'importanza che la donna si prenda cura della propria salute…