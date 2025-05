Tradimento, anticipazioni 27 maggio: Oylum si scaglia contro Mualla!

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 27 maggio 2025

Il piccolo Can è ora fuori pericolo dopo essere stato sottoposto a una lavanda gastrica, necessaria poiché aveva ingerito una delle pillole di Mualla. Oylum, ancora profondamente turbata dall’accaduto, si scaglia contro Mualla, intimandole con rabbia di stare lontana da Can per sempre.

Nel mezzo della tensione, Nazan cerca di far ragionare Oylum, suggerendole di trovare un punto di incontro con Mualla al fine di ristabilire una convivenza tranquilla per tutti.

Nel frattempo, Selin, sopraffatta dalla rabbia, dà sfogo al suo dolore bruciando alcuni abiti di Tolga e minacciando di incendiare persino la casa, determinata a farlo soffrire quanto sta soffrendo lei…