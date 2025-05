Tradimento, anticipazioni 28 maggio: una scoperta per Guzide…

Tradimento, anticipazioni puntata di mercoledì 28 maggio 2025

Tolga confessa a Selin non solo di essere innamorato di Oylum, ma anche che la amerà per sempre, ammettendo che sposare lei sia stato un grave errore. Nel frattempo, Oylum informa Guzide del malore di Can, spingendola a correre immediatamente in ospedale, dove si comporta in modo freddo nei confronti di Nazan.

Il giorno dopo, Nazan si presenta nell’ufficio di Guzide per cercare un chiarimento. Durante l’incontro, Guzide scopre chi si cela dietro il sabotaggio dell’impresa di pulizie di Yesim… Seguici su Instagram.