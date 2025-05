Tradimento, trama 3 maggio: Mualla tiene Oylum e il bambino sotto stretta sorveglianza

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 3 maggio 2025

Tolga si precipita da Guzide, mostrando un video in cui Behram ordina a Suat di sparargli. In preda alla disperazione, Tolga confida a Guzide la sua intenzione di salvare Oylum. Tuttavia, Guzide lo invita a concentrarsi sulla sua famiglia, suggerendogli di preoccuparsi di sua moglie. Nonostante le parole di Guzide, Tolga corre dal padre, accusandolo di avergli nascosto la verità riguardo al matrimonio di Oylum, visto che lui era già a conoscenza del video.

Oltan, impassibile di fronte alle accuse del figlio, gli consiglia di lasciar perdere Oylum e focalizzarsi su Selin, la quale è incinta. Tolga è scettico finché Selin, nascosta dietro la porta, ammette di non aver mai preso le pillole anticoncezionali. Tolga si sente tradito e Selin accetta la possibilità che il bambino non venga riconosciuto dal padre. Nel frattempo, Mualla tiene Oylum e il bambino sotto stretta sorveglianza temendo un possibile rapimento.

Quando Kahraman viene a conoscenza della situazione di isolamento a cui è sottoposta Oylum, va su tutte le furie e affronta Mualla. Nello stesso tempo, Guzide inizia ad indagare sui bambini nati nello stesso ospedale e giorno del parto. Tarik vuole riunire la sua famiglia e propone a Yesim di trasferirsi nella sua casa, dove già vivono Oyku, Zelis e Ozan. Quest’ultimo trova lavoro con l’aiuto del padre, che offre una carta di credito sia a lui che a Zelis.

Kahraman convince Mualla a far uscire Oylum insieme a Can per permetterle una visita alla madre. Tuttavia, il tempo passa e Oylum e Can non fanno ritorno, causando l'ira di Mualla. Inoltre, l'uomo sospettato dell'attentato a Behram muore a causa di un'emorragia cerebrale dopo essere stato interrogato da Mualla e Kahraman, lasciando la signora Dicleli senza un modo per vendicare suo figlio…