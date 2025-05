Tradimento, anticipazioni 31 maggio: Mualla seppellisce Behram senza dirlo a nessuno!

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 31 maggio 2025

Kahraman riesce a salvare Oylum, mentre Mualla insiste affinché lui vada a Diyarbakir per chiarire la situazione. Mualla informa tutti che, nel tentativo di risvegliare Behram dal coma, porterà suo figlio da un medico in Svizzera. Nel frattempo, Oltan e Ipek si incontrano per fare colazione insieme. Durante questo momento, Ipek sente la conversazione tra Oltan e Guzide, che si reca in ufficio per discutere con lui del video diffuso da Selin, la causa del rapimento di Oylum. Successivamente, Ipek telefona a Serra per raccontarle tutto, dipingendo Guzide sotto una luce negativa. Questa rivelazione scatena una lite tra Serra e Azra.

Nel frattempo, Mualla, intenzionata a mantenere segreta la morte di Behram, lo seppellisce senza rivelare nulla a nessuno e dice a Oylum che il figlio è stato trasferito in una clinica svizzera. Parallelamente, Sezai e Guzide scoprono che Ipek soffre di oniomania: per questa ragione ha venduto la casa e il ristorante solo per comprare un'auto da regalare ad Azra. Questo fatto porta alla luce l'amicizia tra le due donne e spinge Sezai a comprendere che Azra Yanar è in realtà la nipote di Tarik…