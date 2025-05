Tradimento, anticipazioni 4 maggio: Mualla cerca Oylum da Guzide

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 4 maggio 2025

Ipek acquista un’auto con i proventi della vendita di una delle proprietà ad Avanos, che suo padre le aveva intestato. Insieme a Serra e Azra, si gode la sua nuova auto di lusso, ma rimane irrequieta, continuando a pensare al male inflittole da Guzide. Così, con le sue amiche, architetta un piano di vendetta. Mualla, accompagnata dai suoi uomini, si reca a casa di Guzide, ma non trova nessuno. Credendo che le abbiano portato via il nipote, chiama furiosa Kahraman.

Quando Mualla non vede tornare Oylum a casa, sospetta che la ragazza abbia portato via Can. Decide quindi di cercarla da Guzide, accusandola di nasconderle la verità. Alla fine si scopre che Oylum era all’ospedale per far visitare il figlio influenzato. Ritornata a casa, Oylum accusa Mualla di aver trattato male sua madre, aggravando la tensione tra loro. Yesim torna a casa da Tarik e Oyku, e Guzide viene informata da Tarik stesso. Durante una cena con il padre, Selin e Serra, Tolga è visibilmente teso. Non riesce ad accettare che Selin lo abbia ingannato, facendogli credere di prendere contraccettivi quando in realtà non era così. Oltan cerca di farlo ragionare, ma Tolga è parecchio deluso.

Selin raggiunge Oylum e, nel tentativo di farla dimenticare Tolga, le confessa di essere incinta. Guzide e Tarik rintracciano Ozcan per ottenere un campione del suo DNA e scoprire se è loro figlio, ma il ragazzo si dimostra opportunista e non accetta il test senza un compenso economico. Oylum, Nazan e Kahraman decidono di pranzare all'aperto con il piccolo Can. Tolga li segue dopo averli visti partire e si presenta al loro tavolo. La situazione degenera rapidamente fino a sfociare in una rissa tra i due…