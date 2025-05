Tradimento, anticipazioni 7 maggio: Sezai si rifiuta di crederci!

Tradimento, anticipazioni puntata di mercoledì 7 maggio 2025

Durante una cena, Ipek accusa Guzide, in un momento di confronto privato, di essere responsabile della morte di sua madre, lasciando Guzide profondamente turbata. Notando l'improvviso cambiamento nel suo comportamento, Numan prova a discutere con Sezai sull'eventualità che sua figlia abbia problemi con Guzide, ma Sezai si rifiuta di crederci. Durante la notte, Oylum chiama sua madre per distrarsi dai pensieri legati al bacio con Kahraman e insieme affrontano la questione di Ipek, riflettendo su quanto possa essere complicato per lei accettare Guzide nella sua vita. La mattina seguente, Sezai e Guzide si mettono in viaggio per Dereköy…