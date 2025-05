Tradimento, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 25 a sabato 31 maggio 2025

Da Sezai arriva Neva, l’ex babysitter di Ipek, che affronta Azra pretendendo indietro la sua auto. Azra, però, le rivela di averla venduta, certa che Ipek non potrà denunciarla né parlarne al padre. Proprio mentre Ipek, furiosa, batte i pugni contro la sua porta, sopraggiunge Yesim che, riconoscendola, cerca invano di calmarla per farla entrare in casa.

Nazan chiede a Mualla perché si ostini a non staccare i macchinari a Behram, ormai considerato senza speranze anche dai medici. Più tardi, Nazan e Oylum trascorrono insieme una serata al ristorante, durante la quale Nazan confida di sentire la mancanza di Guzide, mentre Oylum ammette di essere incerta sui propri sentimenti per Tolga. Le due, tra risate e qualche bicchiere di troppo, rientrano ubriache a casa, accolte con ironia da Kahraman e con irritazione da Mualla.

Guzide è furiosa con Sezai e gli restituisce la collana con la stella di Sirio. Sezai, amareggiato, tenta di farle cambiare idea su Ipek, senza successo. Quando poi scopre che la figlia ha donato un milione di lire a una fondazione benefica, deduce che abbia venduto alcuni appartamenti ad Avanos e inizia a sospettare che gli stia mentendo su più fronti, compresa la seconda auto. Decide quindi di vederci chiaro.

Ipek acquista una villa immensa da usare come deposito per borse e scarpe, pur dicendo a Serra che continuerà a vivere col padre. Tolga, una volta uscito di prigione, chiama subito Oylum per incontrarla. Ma Selin ascolta la telefonata, scatenando una lite furiosa con Tolga, a cui si unisce anche Serra, che continua ad accusarlo di aver spinto la sorella dalle scale. Oylum confessa a Guzide che Tolga è il padre di Can e la madre le intima di troncare ogni rapporto con lui.

Umit e Ozan avvisano Guzide che Ozan ha visto Gulsum, una dipendente, nell’ufficio di Tarik, capendo così che l’uomo la sta spiando tramite la donna. Sezai si scusa con Guzide per il proprio comportamento e per aver ignorato i problemi di Ipek.

Mualla viene interrotta mentre accudisce Can da Ilknur, che le porta le sue medicine. Can, infatti, è appena uscito dal pericolo dopo aver ingerito accidentalmente una pillola. Oylum, ancora sconvolta, ordina a Mualla di stare lontana da suo figlio. Nazan prova a convincerla a fare pace per il bene di tutti.

Selin, fuori controllo, dà fuoco ad alcuni vestiti di Tolga e minaccia di incendiare la casa. Tolga le confessa di essere sempre stato innamorato di Oylum e di aver commesso un errore sposandola. Oylum informa Guzide del malore di Can e la donna corre in ospedale, trattando Nazan con freddezza. Il giorno dopo, Nazan si presenta nell’ufficio di Guzide per cercare un chiarimento.

In ufficio, Guzide scopre chi ha sabotato l’impresa di pulizie di Yesim. Intanto Azra aiuta Selin a registrare un’intervista in cui racconta pubblicamente la relazione tra Oylum e Tolga. La notizia arriva fino a Diyarbakir, dove un uomo di nome Vahit decide di vendicare l’onore dei Dicleli e si reca da Celal, che però lo caccia, avvertendo Mualla.

Kahraman, vedendo il video, si precipita da Tolga, senza trovarlo. Ozan chiede a Oltan di far partecipare la sua azienda a un bando per un progetto edilizio con fondamenta in titanio. Oylum incontra Tolga e infrange i suoi sogni di una fuga insieme, dicendogli che è tutto finito.

Yesim, spaventata da una minaccia armata, fa credere a Tarik di essere nel mirino della criminalità. Intanto, Vahit arriva a Istanbul deciso a compiere la sua vendetta, ma Mualla lo umilia e lo manda via. Oylum, furiosa dopo aver saputo dell’intervista di Selin, riceve il sostegno di Nazan, che la invita a ignorare tutto.

Selin e Azra denunciano Tolga alla polizia, che lo arresta in azienda davanti a Ipek. Quest’ultima avvisa Oltan e gli rivela la verità su Azra. Così Oltan corre a difendere il figlio e affronta Selin, minacciandola di cacciarla se non smette di infangarlo.

Mualla sprona Kahraman a conquistare Oylum prima della morte di Behram per tenere saldo l’erede Dicleli. Behram muore di lì a poco. Oylum, sconvolta, viene rapita da Vahit ma salvata da Kahraman. Mualla, però, racconta a tutti che il figlio è stato trasferito in Svizzera per tentare una cura.

Sezai e Guzide scoprono che Ipek soffre di oniomania e che ha venduto casa e ristorante per comprare un’auto ad Azra. Solo allora Sezai capisce che Azra Yanar è la nipote di Tarik. Ipek e il padre hanno un duro confronto e lei confessa di essere malata.

Tolga, deciso a riconquistare Oylum, assolda Kudret per un piano contro i Dicleli. Selin vuole lasciare casa, ma Oltan cerca di trattenerla. Guzide, con l’aiuto di Yesim, scopre che Tarik ha partecipato alla vendita dell’auto di Ipek e che sta minacciando Yesim per farla chiudere. Yesim propone a Umit e Zeynep di lavorare con lei in una nuova attività di catering, dove Umit sarà lo chef. Durante il primo evento ricevono grandi apprezzamenti e Yesim inizia a sognare di aprire un ristorante.

Quella sera, Guzide invita Nazan a cena e insieme parlano della sincera devozione di Kahraman verso Oylum. Intanto, mentre Oylum continua a vivere con Can a casa di Mualla, un gruppo di uomini armati irrompe nella villa durante un barbecue…