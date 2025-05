Tradimento, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 1 a sabato 7 giugno 2025

Tolga fa irruzione a casa di Mualla insieme a una ventina di uomini armati, deciso a convincere Oylum a seguirlo e cominciare una nuova vita insieme. La ragazza, però, rifiuta e riesce anche a persuadere Kahraman a risparmiargli la vita. Mualla, intanto, avverte Oltan che, in caso di un altro attacco, non esiteranno a uccidere Tolga. Guzide rischia di essere investita da un’auto nera e, raccontando l’accaduto a Sezai al telefono, nota gli sguardi complici tra Ipek e Neva. Nel frattempo, Ozan si aggiudica il bando con il suo progetto. Yesim propone a Umit di diventare socio del servizio catering “Lo Splendore di Oyku” e i due informano Guzide, che li aiuta a ottenere un incarico presso la signora Alev.

Serra è sempre più preoccupata per la sorella, ossessionata dalle pulizie. Tarik, intanto, viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Korkmaz, ma, una volta condotto in una centrale di polizia deserta, capisce di essere vittima di una trappola. Tolga telefona a Oylum mentre tutta la famiglia è riunita; Guzide prende il telefono e lo invita a non cercare più sua figlia. Kudret incontra Oltan, che lo schiaffeggia per aver partecipato con Tolga al tentato rapimento di Oylum e Can. Durante una cena chiarificatrice tra Ipek, Sezai e Guzide, l’atmosfera sembra distendersi, e Ipek si sente finalmente più serena, anche quando Sezai le rivela di essere al corrente della truffa dell’auto e che hanno trovato il modo di farsi restituire il denaro da Tarik.

Kudret cerca di distogliere Tolga da Oylum portandolo a una festa piena di ragazze dopo averlo drogato. Intanto, Guzide, Sezai e Ipek incontrano per caso lo psichiatra Serdar Ocze, amico di Guzide. Ipek si convince che quell’incontro sia stato organizzato per farla curare. Rientrata a casa, Guzide si sfoga con Ozan, che la consola. Sezai trova poi Ipek in lacrime, pronta a fare le valigie, convinta di non essere accettata, ma lui riesce a calmarla.

Oylum, preoccupata, si reca in ospedale a Izmit temendo per la vita di Kahraman, ma scopre che lui sta bene e, tra le lacrime, lo abbraccia. Mualla e Nazan, vedendoli così vicini, intuiscono che tra loro sia nato un sentimento. Tornata a Istanbul, Oylum cerca di reprimere i suoi sentimenti per Kahraman, ma riceve un video di Tolga ubriaco a una festa in compagnia di altre donne. Il filmato fa il giro del web, suscitando commenti velenosi da parte di Serra e Azra. Oltan, ascoltando di nascosto, scopre che Azra è la persona che ha mentito per fare arrestare Tolga e caccia via entrambe.

Yesim rivela a Tarik che il suo arresto era una messinscena. Intanto, Kahraman e Oylum ufficializzano il fidanzamento, lasciando di stucco Ilknur, che viene rimproverata da Mualla per averne parlato male con Oznur. Tolga, ormai consapevole che il suo amore per Oylum è senza speranza, chiede scusa a Selin e torna a casa dalla moglie, promettendo di cambiare.

Azra si trasferisce da Tarik con Yesim e Oyku per aiutare con la bambina, mentre Yesim inizia a trattare Tarik come un domestico. Durante una colazione, la famiglia di Guzide scopre tramite un video che lei ha rischiato di essere investita. Oltan, intanto, si accorge che il progetto ricevuto dalla Russia è diverso da quello inviato dalla sua azienda e sospetta di Ersin. Quando Ersin arriva in ufficio, Oltan lo smaschera e questi, in preda all’ira, accusa Ipek di volerlo incastrare. Oltan però non gli crede e decide di denunciarlo.

Per rintracciare l’auto che ha tentato di investire Guzide, Yesim si fa aiutare da una cliente che gestisce impianti di videosorveglianza. Ipek, intanto, chiede perdono a Guzide per il proprio comportamento, confessando di essere spinta dalla paura di perdere il padre. Durante la premiazione di Ozan, tutta la famiglia si riunisce, accorgendosi solo all’ultimo di non aver avvisato Tarik. Nonostante il suo arrivo teso, la festa riprende con danze e sorrisi.

Selin e Tolga decidono di prendere in affidamento una bambina, mentre Ozan accetta l’offerta di Kahraman di diventare responsabile del cantiere di un grande ospedale a Istanbul. Sezai, intanto, porta Guzide in un ristorante immerso nel verde per chiederle di sposarlo. Yesim, grazie a Begum, scopre che è stata Ipek a tentare di investire Guzide e corre ad avvertire Sezai. Padre e figlia hanno un duro confronto, in cui Ipek svela di essere tornata dal Canada solo per vendicare la madre. Successivamente, cerca l’aiuto di Tarik per liberarsi di Guzide.

Numan ha un'emorragia cerebrale e Sezai gli fa visita, mentre Guzide annuncia il suo matrimonio con Sezai alla famiglia e a Nazan. Ozan, nonostante l'opposizione della madre, accetta di lavorare per la società dei Dicleli. Alla fine, Selin e Tolga riescono ad accogliere la bambina in affidamento….