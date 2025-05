Tradimento, anticipazioni dall’11 al 17 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 11 a sabato 17 maggio 2025

Guzide viene invitata in un programma televisivo che, tempo prima, aveva diffuso una falsa notizia sul suo conto. In diretta nazionale, la donna pretende e ottiene le scuse ufficiali dalla conduttrice. Subito dopo, grazie alle registrazioni originali del suo incontro con Bilal, Guzide riesce a dimostrare pubblicamente la propria innocenza. Approfittando dell’occasione, accusa anche l’ex marito di essere il possibile artefice della cospirazione ai suoi danni, suggerendo che persino sua nipote potrebbe essere coinvolta.

Alla visione del programma, Tarik telefona immediatamente ad Azra e le chiede di vedersi. Intanto, durante una colazione, Tarik e Yesim annunciano a sorpresa che si sposeranno proprio quel giorno. Poco dopo, Azra riceve una convocazione in procura per la questione del video su Guzide, che ha deciso di intraprendere azioni legali contro di lei.

Tarik viene informato da Gulsum che Guzide sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim e organizza un piano per impossessarsi del suo contenuto subito dopo. Tuttavia, quando Guzide la apre, la trova già vuota e Yesim sostiene di averla svuotata personalmente. Nel frattempo, anche Zelis aveva tentato di accedere alla cassetta. Tarik, che avrebbe dovuto sposare Yesim, non si presenta alle nozze, incaricando invece un uomo di rubare l’auto di Guzide per cercare il misterioso contenuto della cassetta, senza successo. Tornato da Yesim, Tarik inventa una scusa per la sua assenza, ma la donna capisce la verità e, per vendicarsi dell’ennesima umiliazione, lo costringe a comprarle una macchina costosa.

Selin viene dimessa dall’ospedale, ancora sconvolta per la perdita della figlia e per l’asportazione dell’utero. Oltan le promette di procurarle una bambina a patto che Tolga non venga mai informato della verità, e incarica Serra di vigilare sul suo silenzio. Yesim scopre che Zelis ha rubato la sua patente e tentato di entrare nella cassetta, affrontandola davanti a Tarik e Ozan. Ne nasce una lite furiosa che coinvolge tutta la famiglia. Zelis, delusa dal mancato sostegno di Ozan, gli restituisce la fede e se ne va.

Sezai consegna a Guzide il fascicolo di un giovane che potrebbe essere suo figlio e si offre di accompagnarla all’incontro. Nel frattempo, Can cade dal letto mentre è con la nuova babysitter e viene portato in ospedale, dove la TAC esclude lesioni. Umit si confida con Ozan dopo l’ennesimo rifiuto per il visto in Svezia.

Selin e Tolga tornano a casa, ignari della verità sulla loro bambina grazie alla complicità di Oltan e Selin. Guzide parte per Ankara con Sezai e incontra il ragazzo che potrebbe essere suo figlio, Hakan. Intanto, Oylum, spinta da Kahraman e Nazan, accetta di partecipare a un incontro di famiglia a Diyarbakir. Durante la cerimonia, Celal mostra a Mualla un video in cui Oylum dialoga col sicario di Behram. Mualla, furiosa, ordina di sequestrarla e di portarla via.

Hakan viene accoltellato in carcere e Guzide e Sezai si offrono di pagare l’operazione per salvarlo. Oylum confessa a Mualla che fu Ozan a spingerla a incontrare l’assassino di Behram. Il nome di Zelis emerge come la vera mandante, e Mualla decide di trovarla. In realtà, Zelis si nasconde proprio nella casa di Mualla, nella stanza di Ilknur. Quando Mualla rientra, sequestra il cellulare della figlia sperando di rintracciare la nipote.

Ozan, furioso, irrompe nella villa accusando Ilknur e rivelandole che la vera responsabile della morte di Behram è proprio Zelis. Tarik intanto organizza la fuga clandestina di Zelis in Grecia, pagando due uomini e procurandole dei documenti falsi. Zelis, però, di notte ruba i soldi e una pistola a Ensar e, mentre cerca altro denaro, viene scoperta da Mualla. Nasce un violento confronto, durante il quale Zelis punta l’arma contro di lei. A intervenire è Ilknur, che si frappone e viene colpita da un proiettile. Nel caos, mentre Oylum cerca di salvarla praticandole un massaggio cardiaco, Zelis approfitta della confusione per fuggire.

Azra informa Rustu che pubblicherà l’articolo su Zelis soltanto dopo aver ricevuto il denaro pattuito. Ricevuto il pagamento, Azra mantiene la parola e fa uscire l’articolo, scatenando un vero e proprio scandalo mediatico. Appena Ozan legge il pezzo, si precipita furioso nell’ufficio di Rustu, lo aggredisce e lo costringe a rivelargli il nome dell’autore del servizio che ha infangato la sua famiglia.

Yesim si presenta davanti a Tarik, elegantissima, annunciandogli che quel giorno sarà il suo primo ufficiale di lavoro nella nuova attività che ha avviato. Tarik, incredulo e sprezzante, la deride, ma lei lo sfida apertamente proponendogli una scommessa: se l’attività fallirà entro un anno, si impegnerà a cancellare i video che lo ritraggono mentre uccide Korkmaz.

Ilknur resta in terapia intensiva sotto stretta sorveglianza di Mualla, Kahraman e Nazan. Anche Tarik si presenta al suo capezzale e, approfittando di un momento di distrazione, riesce a impossessarsi del cellulare della donna, cancellando definitivamente il video che lo avrebbe potuto incastrare.