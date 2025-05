Tradimento anticipazioni: infarto per Sezai!

I continui contrasti tra la figlia Ipek Okuyan (Ilayda Çevik) e l’amata Güzide Özgüder (Vahide Perçin) finiranno per ritorcersi contro il povero Ali Sezai (Ercan Kesal) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Non a caso, al termine di una faticosissima giornata, l’avvocato finirà per avere un pericoloso infarto…

Tradimento, news: Güzide restituisce l’anello di fidanzamento a Sezai

La storyline prenderà il via quando, per puro caso, Güzide scoprirà che Sezai le ha nascosto che è stata Ipek a tentare di investirla con la sua auto. Dato che si sentirà per l’ennesima volta tradita, per giunta dall’unico uomo al quale aveva dato la sua fiducia dopo il rovinoso divorzio da Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), la Özgüder deciderà di non avere più nulla a che fare con l’Okuyan.

Non a caso, al termine di una discussione, Güzide farà sapere a Sezai che non intende più sposarlo, motivo per il quale gli restituirà l’anello di fidanzamento che le aveva regalato in seguito ad una romantica proposta di matrimonio. Le azioni della donna non si fermeranno però qui: possiamo infatti anticiparvi che la Özgüder scioglierà la società fondata con l’uomo e non gli permetterà nemmeno di lavorare al suo fianco.

Tradimento, spoiler: l’infarto di Sezai

Occhio quindi ai prossimi sviluppi della storia: dato che non saprà come sbrogliare la difficile situazione venutasi a creare, Sezai chiederà consiglio a Nazan Tokluca (Meltem Baytok), la quale gli dirà che Ipek ha decisamente oltrepassato il limite e che probabilmente ha bisogno di un’assistenza medica per curare il suo odio verso Güzide. Ovviamente, Sezai non riuscirà a controbattere di fronte al pensiero della giudice perché, in cuor suo, sarà arrivato alle stesse conclusioni.

Non a caso, Sezai non opporrà resistenza nemmeno quando Nazan gli dirà che forse Ipek sta male anche a causa della “balia” Neva, l’unica che potrebbe averla spinta a vendicarsi di Güzide (colpevole, secondo lei, di aver rovinato il matrimonio tra Sezai e la defunta moglie). Per questo, Sezai troverà il coraggio di andare da Güzide per un confronto. Ma, mentre la aspetterà in salotto, verrà colpito da un infarto improvviso…

Tradimento, trame: Ipek è irrintracciabile

Sezai verrà immediatamente soccorso e portato d’urgenza in ospedale, dove subirà anche un arresto cardiaco. Fortunatamente, dopo diversi tentativi, i medici riusciranno a rianimarlo, permettendo alla disperata Güzide di tirare un sospiro di sollievo.

Non appena l’Okuyan supererà il pericolo, Güzide chiederà quindi al fratello Ümit (Cem Sürgit) di telefonare a Ipek per spiegarle che cosa è successo. Tuttavia, la ragazza non risponderà al cellulare: proprio quella sera, si troverà fuori città con Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), con il quale avrà intrecciato una relazione amorosa.

Per adesso, possiamo dunque anticiparvi che qualcuno molto vicino a Güzide e Sezai scoprirà la "trasferta amorosa" di Ipek e Oltan. Un imprevisto che rischierà di causare non pochi problemi alla folle Okuyan…