Tradimento anticipazioni: Ipek riuscirà a sedurre Oltan? Il bacio che…

Non c’è soltanto la vendetta ai danni di Güzide Özgüder (Vahide Percin) nei piani della “folle” İpek Okuyan (İlayda Çevik). Fin dal suo arrivo a Tradimento, la figlia di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) ha mostrato un debole per il maturo Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender): un vero e proprio interesse che spingerà la ragazza a fare di tutto per sedurre l’imprenditore…

Tradimento, news: Ipek ai ferri corti con Ali Sezai

La situazione arriverà ad un vero e proprio punto di svolta quando Sezai scoprirà grazie a Yeşim Denizeren (Asena Girişken) che Ipek ha cercato di investire Güzide. Sotto choc, l’avvocato chiederà conto alla figlia delle sue spiegazioni, ma Ipek gli ribadirà per l’ennesima volta che ce l’ha a morte con Güzide perché la considera responsabile del suicidio della madre.

Supportata “segretamente” dalla sua vecchia baby sitter Neva, Ipek metterà dunque il padre di fronte ad un bivio e gli chiederà di scegliere tra lei e Güzide. A quel punto, dato che si renderà conto dell’evidente pazzia della parante, Sezai cercherà di non fare arrabbiare ulteriormente Ipek e le dirà che starà sempre al suo fianco. Parole che faranno credere alla Okuyan di avere finalmente allontanato la sua “nemica” dal padre…

Tradimento, trame: Oltan e Ipek sempre più vicini

Nel frattempo, anche grazie al lavoro che avrà ottenuto nella sua azienda, Ipek continuerà ad avvicinarsi strategicamente ad Oltan, arrivando addirittura ad incastrare un suo amico – che aveva fatto assumere in incognito – per un grave illecito verificatosi in ufficio. A quel punto, Ipek otterrà l’invito officiale di Oltan per accompagnarlo ad un evento.

Durante il tragitto, per un caso del destino, i due si troveranno dunque ad assistere ad un incidente stradale, con un’intera famiglia che rischierà di bruciare viva all’interno della propria automobile. Senza esitare, Oltan andrà in soccorso dei tre e li salverà prima di una potente esplosione. Tutto ciò aumenterà l’attrazione che la Okuyan sente per il Kaşifoğlu Senior. Non a caso, la passione non tarderà ad accendersi…

Tradimento, spoiler: Ipek riesce a sedurre Oltan

Possiamo anticiparvi che, quella sera stessa, Ipek si farà coraggio e bacerà Oltan nella camera d’albergo scelta per trascorrere la notte. C’è da dire che Oltan non respingerà Ipek, tant’è che risponderà dandole un altro bacio. I due finiranno dunque per trascorrere la notte insieme: tutto questo segnerà l’inizio di una nuova coppia?

In tal senso, vi consigliamo di fare attenzione alle prossime mosse di Ipek, che eviterà di raccontare troppo di quanto accaduto sia ad Azra (Alize Gördüm) e sia a Serra (İrem Tuncer), nonostante siano entrambe a conoscenza del debole che ha per Oltan.

Tuttavia, Ipek non avrà alcun intenzione di allontanarsi Oltan e deciderà di stargli accanto anche quando Tolga (Caner Şahin) e Selin (Selin (Burcu Söyler) dovranno affrontare la tragica perdita di Zeynep, la neonata che avevano appena preso in affido… Seguici su Instagram.