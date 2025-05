Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata 23 maggio

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 23 maggio 2025 (prime time)

Selin si sveglia, ma non ricorda nulla dell’incidente e viene interrogata dalla polizia. Oylum, scossa da quanto accaduto, decide di andare da Kahraman per confidarsi e trovare conforto. Intanto, Hakan ha derubato l’intera famiglia di Guzide.

Serra fa irruzione nella casa dei Dicleli per affrontare Oylum e intimarle di stare lontana da Tolga. Tuttavia, il suo atteggiamento provoca l’ira di Nazan, che reagisce schiaffeggiandola e mandandola via. Nel frattempo, Mualla scopre che il suo complotto contro Tolga è fallito. Intanto, l’azienda di pulizie di Yesim, chiamata Lo splendore di Oyku, sembra riscuotere un gran successo. Dopo aver sottratto beni alla famiglia Guzide, Hakan cerca di rivendere al mercato nero telefoni e laptop rubati.

Nel frattempo, Neva, la precedente baby-sitter di Ipek, arriva in città con l’intenzione di stabilirsi a casa di Sezai. Desideroso di sorprenderla, Sezai telefona a sua figlia chiedendole di tornare presto a casa. Tuttavia, Ipek risponde dicendo di essere ancora al lavoro, mentre in realtà è a cena con Azra. Durante la cena, le due amiche hanno una discussione: Ipek accusa Azra di approfittarsi di lei e di farsi pagare ogni cosa. Azra, arrabbiata, torna a casa e racconta tutto a Tarik. Durante il racconto, confessa che Ipek le ha intestato la sua auto. Tarik le consiglia allora di venderla e affidargli i soldi per un investimento, anche se il suo vero piano è usarli per saldare un debito con Savi Mepe.

Hakan, inseguito dalla polizia, si intrufola nella casa di Guzide e si nasconde nello scantinato. Nel frattempo, Oylum, preoccupata per Tolga, contatta il procuratore Taner per chiederne aiuto e ottenere un permesso per visitarlo in carcere. Durante l'incontro, i due giovani parlano della loro passata relazione e Tolga confessa di essere ancora innamorato di lei…