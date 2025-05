Tradimento: Azra fa un dispetto a İpek, ecco quale | Anticipazioni

Non tutte le amicizie sono destinate a durare a lungo, soprattutto se costruite su una vendetta da portare avanti. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento sembrerà infatti incrinarsi fino ad un punto di non ritorno l’alleanza tra Azra Yanar (Alize Gördüm) e İpek Okuyan (İlayda Çevik). Vediamo insieme per quale ragione…

Tradimento, news: Azra stanca dell’atteggiamento di Ipek

Come già sapete, Ipek ce l’ha a morte con Güzide Özgüder (Vahide Percin) perché la ritiene responsabile del fallimento del matrimonio tra i suoi genitori, ossia la defunta madre Sema e il padre Ali Sezai (Ercan Kesal). Dal canto suo, Azra vuole vendicarsi dell’ex giudice perché crede che il padre si sia tolto la vita in seguito ad un mancato prestito da parte della donna. Dopo essersi conosciute in Canada, Ipek e Azra hanno dunque deciso di fare fronte comune per affossare Güzide.

Tuttavia, col trascorrere delle puntate, la nipote di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) non potrà fare a meno di notare che Ipek la tratta come una vera e propria pezzente, non permettendole – ad esempio – nemmeno di pagare un conto al ristorante ogni volta che si incontrano. Grazie ai soldi che spillerà al padre Sezai, ignaro del suo doppio volto, la Okuyan si sentirà decisamente superiore all’amica, che ad un certo punto perderà la pazienza e deciderà di farle un vero e proprio dispetto…

Tradimento, spoiler: il dispetto di Azra ad Ipek

In tal senso, i telespettatori dovranno fare attenzione alle due automobili acquistate da Ipek con i soldi di Sezai. Per evitare di essere scoperta, dati i sospetti sempre più evidenti di Numan, Ipek deciderà di intestare una delle due vetture proprio ad Azra. Una mossa che si rivelerà azzeccata quando, in seguito ad un tamponamento in cui sarà coinvolto anche Ümit Özgüder (Cem Sürgit), Sezai scoprirà della doppia automobile.

Ipek non esiterà infatti a fare la “vittima” con il padre e gli dimostrerà che quella macchina, in realtà, è di Azra. Tuttavia pochi giorni dopo, a causa dei continui litigi con la sua alleata, Azra seguirà un consiglio dello zio Tarik e venderà l’automobile senza l’autorizzazione di Ipek, intascandosi tutto il ricavato…

Tradimento, spoiler: il dispetto di Azra ad Ipek

Tale affronto farà andare letteralmente in escandescenze Ipek, che, oltre a giurare ad Azra che si vendicherà di lei, non riuscirà a contenere il suo nervosismo e mostrerà di fronte a Sezai tutto l’astio che prova per Güzide. A quel punto, dopo aver constatato che la figlia ce l’ha con la sua “amata” perché la ritiene in qualche modo responsabile del suicidio della madre, Sezai si troverà in mezzo a due fuochi e non saprà da quale parte stare.

In ogni caso, dopo essersi confrontato con Güzide sugli atteggiamenti della parente fin dal primo giorno in cui ha messo piede a Istanbul, l’Okuyan Senior arriverà alla conclusione che probabilmente Ipek ha bisogno anche di un supporto psicologico per superare il suo dolore.

Insomma, ancora una volta Ipek non sembrerà riuscire a dividere Sezai e Güzide… e la sua rabbia aumenterà! Seguici su Instagram.