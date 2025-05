Tradimento: Kahraman commissiona un lavoro a Ozan, ecco perché | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, le cose sembreranno risolversi anche per lo sfortunato Ozan Yenersoy (Yusuf Çim). Dopo tanto tempo, il figlio maggiore di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) tornerà ad avere delle buone prospettive lavorative e ad offrirgli una possibilità sarà il futuro cognato Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş)…

Tradimento, news: Kahraman chiede a Oylum di sposarlo

La faccenda partirà nel momento in cui, dati i sentimenti che proverà nei suoi riguardi, Kahraman chiederà con successo a Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) di sposarlo, promettendole di fare il possibile per convincere la zia Mualla Dicleli (Nursel Köse) a concederle il divorzio da Behram (Aras Aydin). Inconsapevoli del fatto che lo stesso Behram è già morto e che Mualla ha fatto credere a tutti quanti di averlo fatto ricoverare in una miracolosa clinica svizzera, Oylum e Kahraman si concentreranno sull’organizzazione del loro matrimonio.

A tali preparativi la Yenersoy darà il via dopo aver parlato apertamente di ciò che sente per Kahraman con la madre Güzide. Un lieto evento che si aggiungerà ad un successo lavorativo di Ozan, che riceverà un premio grazie ad un progetto di ingegneria realizzato con il sussidio dell’azienda di Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), con il quale avrà ripreso i rapporti…

Tradimento, trame: le nuove prospettive lavorative di Ozan

Alla premiazione parteciperanno tutte le persone care a Ozan, comprese Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer). A sorpresa, Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) non riceverà nessun tipo di invito ma, dopo essersi presentato a sorpresa, l’avvocato darà spettacolo quando scoprirà che persino l’odiato Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) è stato incluso nella lista degli invitati di Ozan.

Ad ogni modo, appena il padre verrà allontanato dagli addetti alla sicurezza di Oltan, Ozan potrà tornare a festeggiare. La sicurezza mostrata dal giovane Yenersoy colpirà dunque positivamente Kahraman, che penserà di affidarsi a lui per un suo nuovo progetto…

Tradimento, spoiler: Kahraman commissiona un lavoro a Ozan

Possiamo infatti anticiparvi che Kahraman si butterà a capofitto nella costruzione di un ospedale nella sua cittadina natale. Visto che avrà bisogno di un ingegnere qualificato, l’uomo penserà quindi di rivolgersi a Ozan e gli proporrà di farsi carico della gestione del progetto. Compito che Yenersoy accetterà soltanto quando il futuro cognato gli giurerà che ha deciso di assumerlo indipendentemente dal legame che ha con Oylum.

Certo di non essere stato in qualche modo “raccomandato”, Ozan comincerà dunque a pensare ad un possibile staff personale per la realizzazione dell’ospedale. E dopo ciò si confronterà sulla questione anche con la madre Güzide, spiegandole che Kahraman gli ha garantito la massima autonomia per svolgere al meglio l’incarico che gli ha assegnato.

Con tali mosse, Kahraman conquisterà dunque sempre di più la fiducia di Güzide e Ozan. Oylum capirà così ancora di più che lo stesso Kahraman è l’uomo giusto per lei. La Yenersoy darà l’impressione di avere accantonato del tutto i suoi sentimenti per l’ex Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin)… Seguici su Instagram.