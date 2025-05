Tradimento: Mualla seppellisce Behram in gran segreto! | Anticipazioni

Nonostante gli sforzi della madre Mualla (Nursel Köse) di tenerlo in vita, alla fine il giovane Behram Dicleli (Aras Aydın) riuscirà a riposare in pace. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Mualla sarà costretta ad accettare la morte del figlio, ma deciderà di farlo seppellire in gran segreto senza informare i suoi familiari. Ovviamente, tutto ciò avrà un fine ben preciso…

Tradimento, news: la morte di Behram

In coma fin dal giorno in cui il sicario assoldato da Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman) gli ha sparato un colpo di pistola al petto, Behram è stato dichiarato morto cerebralmente dai medici. Tuttavia, pur di tenere con sé il piccolo Can, Mualla si è sempre rifiutata di staccare le macchine che tenevano artificialmente in vita il figlio.

Una decisione che, però, la Dicleli non potrà più rimandare: gli organi di Behram cederanno all’improvviso. Per tale ragione, l’infermiera le consiglierà di non accanirsi ulteriormente perché ormai non c’è più nulla da fare.

Seppur distrutta dal dolore, Mualla acconsentirà dunque a interrompere il supporto vitale a Behram, ma sorprendentemente deciderà di non dire nulla né a Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), sua nuora, né ai nipoti Nazan Tokluca (Meltem Baytok) e Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş).

Tradimento, spoiler: Mualla seppellisce Behram in gran segreto!

Possiamo infatti anticiparvi che Mualla approfitterà di un momento in cui in casa non ci sarà nessuno per procedere con il trasferimento del corpo dell’erede in una sua seconda residenza. Successivamente, Mualla dirà all’incredula Nazan di aver trovato una clinica all’estero disposta a prendersi carico del caso di Behram per sottoporlo a una terapia sperimentale che potrebbe salvargli la vita.

Una menzogna ben orchestrata che Mualla utilizzerà per giustificare l’assenza in casa di Behram, che lei farà seppellire nel giardino della sua seconda abitazione in gran segreto e contando sulla discrezione dei suoi uomini più fidati. Ma per quale motivo la Dicleli deciderà di portare avanti una messinscena così rischiosa? Ve lo diciamo subito…

Tradimento, trame: il nuovo piano di Mualla ha inizio

Con la morte di Behram, Mualla saprà di non avere più alcun legame concreto per trattenere Oylum e il piccolo Can. Decisa a impedire che la nuora torni dall’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), vero padre del bambino, Mualla darà quindi il via a un nuovo e folle piano: fare in modo che Oylum si innamori del nipote Kahraman e rimanga così legata alla famiglia Dicleli.

Nel suo folle delirio, Mualla progetterà quindi di tenere segreta la morte di Behram fino a quando Oylum non avrà ottenuto il divorzio e sposato Kahraman: un piano assurdo che la donna porterà avanti nei minimi dettagli, arrivando persino ad offrire il suo aiuto a Oylum per sciogliere il matrimonio con Behram, fingendo di aver perso ogni speranza nel risveglio del figlio.

Ma un piano così contorto potrà davvero andare a buon fine? Occhio, perché questa storyline è destinata a riservare clamorose sorprese…