Tradimento, trama puntata 30 maggio (eccezionalmente alle 23.10)

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 30 maggio 2025 (alle 23.10)

Vahit arriva a Istanbul deciso a vendicarsi, ma Mualla lo affronta con fermezza, umiliandolo e mandandolo via. Oylum scopre dell’intervista rilasciata da Selin e reagisce furiosa, ma Nazan la consiglia di non darle peso. Nel frattempo, Selin, accompagnata da Azra, si reca alla polizia e denuncia Tolga. Le autorità intervengono prontamente in azienda, arrestando Tolga sotto gli occhi di Ipek, che contatta subito Oltan per informarlo dell’accaduto. Oltan si precipita dal figlio e, grazie a una rivelazione di Ipek che accusa Azra di essere disonesta, conclude che le accuse contro Tolga sono infondate. Si confronta quindi con Selin, minacciandola di cacciarla di casa se non smette di calunniare suo marito.

Nel frattempo, Mualla consiglia a Kahraman di conquistare il cuore di Oylum prima che Behram venga a mancare, così da riportare armonia e assicurarsi che l'erede dei Dicleli rimanga nella loro famiglia. Qualche ora dopo, Behram effettivamente si spegne. Dopo essere tornata dalla sua famiglia e aver sfogato il suo dolore per quanto accaduto, Oylum rientra in auto verso casa. Tuttavia, Vahit la pedina, le taglia la strada e finisce per rapirla…