Vanina, un vicequestore a Catania: seconda stagione, in corso le riprese

Sono in corso le riprese della seconda stagione di Vanina – Un Vicequestore a Catania e dunque Giusy Buscemi torna a interpretare Vanina Guarrasi, vicequestore della Mobile di Catania, figura centrale in un racconto che alterna la vita privata della protagonista alle dinamiche di un’indagine sul campo.

Dietro la macchina da presa ritroviamo Davide Marengo e Riccardo Mosca, che guideranno quattro nuove indagini, ispirate alla Sicilia contemporanea e ambientate in una città vivace e ricca di contrasti. Le storie proseguiranno nell’intento di coniugare realismo investigativo e attenzione per il contesto sociale, mantenendo uno stile narrativo coerente con il taglio della prima stagione. La città di Catania continua a giocare un ruolo importante, non solo come scenario, ma come elemento narrativo a sé stante.

Tratto dai romanzi di Cristina Cassar Scalia (editi da Einaudi), Vanina è molto più di un poliziesco: è un viaggio nell’anima della Sicilia e nei suoi chiaroscuri. La serie è prodotta da RTI e Palomar, mentre la sceneggiatura è firmata da Leonardo Marini con il contributo di Debora Alessi e Carlotta Massimi. Il lavoro di adattamento mantiene intatto lo spirito dei romanzi, proponendo una protagonista credibile e umana, divisa tra la ricerca della verità e il confronto con le proprie fragilità.

Nel cast, oltre a Giusy Buscemi, ritroveremo volti noti come Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica e Alessandro Lui. L'appuntamento con Vanina 2 è dunque fissato per la prossima stagione, sempre in prima serata su Canale 5.