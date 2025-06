Il gran finale di The Family, ecco cosa succederà nell’ultima puntata

Probabilmente con la fine della prima settimana di luglio, i telespettatori di Canale 5 assisteranno al gran finale di The Family. La dizi turca si congederà infatti in maniera definitiva e tutte le storyline arriveranno a conclusione. Scopriamo insieme in che modo…

The Family, news: Aslan apre il suo ristorante

Per prima cosa, vi sveliamo che gli ultimi minuti della soap saranno ambientati nel 2029. Dopo essere diventato padre del piccolo Cihan, chiamato così in onore del fratello maggiore defunto, Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) sarà riuscito ad aprire il suo ristorante, che avrà deciso di chiamare The Family proprio come suggerito dalla moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya).

Il locale si troverà a Urla poiché Aslan e consorte avranno lasciato Istanbul per dare un segnale forte al loro cambiamento di vita lontano dall’illegalità. In occasione del compleanno di Devin, Aslan inviterà dunque tutti i familiari e i suoi amici a cena. Un vero e proprio escamotage narrativo che darà modo di scoprire che cosa ne è stato di tutti i personaggi nei cinque anni non mostrati per via del salto temporale tra il 2024 e il 2029.

The Family, spoiler: il finale dei personaggi

Da un lato Bedri Soykan (Alper Çankaya) e Yağmur Akın (Yüsra Geyik) saranno diventati genitori di un maschietto, esattamente come Ekrem (Umutcan Ütebay) ed Elif (Zeynep Yüce) di una femminuccia. Nel club degli “sposati con figli” saranno entrati ufficialmente anche Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu) e Asuman Soykan (Sirin Saldamli), genitori di una bimba paffuttella.

Diverso, invece, il destino di Iskender (Ali Savaşçı), il terzo uomo di fiducia di Aslan. Ormai divorziato, l’uomo riempirà di attenzioni Neşe Akın (İpek Tenolcay), la madre di Devin e Yagmur indecisa se accettare o meno la sua corte. Inoltre, il party del compleanno di Devin svelerà anche altri particolari…

The Family, trame: il sorprendente finale di Leyla

Hülya (Nur Sürer), la matriarca dei Soykan, sarà riuscita a rappacificarsi definitivamente con la cognata Nedret (Ayda Aksel) e a stabilire una sorta di pace con la figlia maggiore Leyla Soykan (Canan Ergüder). Proprio quest’ultima riserverà ai telespettatori una grossa sorpresa: attraverso un piccolo dialogo con Hulya, si scoprirà infatti che Leyla ha una compagna. Un particolare non di poco conto, considerato il tabù della tematica omosessuale nelle produzioni turche.

Una chiusura del cerchio, dunque, all'insegna della felicità per The Family, dopo le mille avversità affrontate da Aslan per ripulire il nome dei Soykan.