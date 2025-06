La Promessa anticipazioni: Maria sempre più attratta da Padre Samuel!

Un legame “peccaminoso” potrebbe presto farsi strada nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La giovane Maria Fernandez (Sara Molina) si sentirà infatti sempre più attratta da Padre Samuel (Daniel Schroeder), il parroco di Lujan, e farà fatica a nasconderlo. Non a caso, a un certo punto si creerà un forte momento di imbarazzo…

La Promessa, news: il ladruncolo Samuel

Inizialmente, il rapporto tra Maria e Samuel non sarà dei migliori. Appena si stabilirà a La Promessa, dopo aver estorto del denaro a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per dei presunti lavori di ristrutturazione della canonica, il sacerdote ruberà un prestigioso crocifisso dei Lujan sotto gli occhi attoniti della Fernandez. Quest’ultima inchioderà dunque l’uomo di fronte alle sue responsabilità quando i marchesi accuseranno la servitù del furto.

Messo alle strette, Samuel restituirà dunque il crocifisso a Romulo Baeza (Joaquin Climent), ma non si prenderà la colpa del furto: gli dirà di averlo semplicemente ritrovato sotto un divano. Bugia alla quale se ne aggiungerà un’altra: la sospettosa Maria scoprirà infatti che in canonica non sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione, ragione per la quale non comprenderà perché Samuel si stia facendo ospitare nella tenuta.

La Promessa, trame: Samuel confessa a Maria il suo segreto

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: stanca delle continue menzogne di Samuel, Maria minaccerà di parlare a Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) di quello che sta succedendo. Tale avvertimento spingerà il sacerdote ad essere per la prima volta sincero con la domestica: non a caso, le confesserà che è solito rubare ai ricchi per convertire tutto il ricavato in un rifugio per persone bisognose (rifugio che lui gestisce).

Insomma, Samuel si presenterà come una sorta di Robin Hood. Un particolare che sembrerà fare breccia nel cuore buono di Maria, tant’è che la ragazza si recherà più volte insieme a lui al rifugio per dare assistenza ai poveri. Durante un’uscita, Maria avrà dunque modo di approfondire ancora di più la conoscenza di Samuel, che la stupirà portandola a fare un giro in motociclo.

La Promessa, spoiler: Maria sempre più attratta da Padre Samuel

Una vicinanza che si rivelerà pericolosa: Samuel dovrà infatti provvedere ad aggiustare il motociclo, che si incepperà all’improvviso. Visto che avrà bisogno di una ripulita, poiché si sarà completamente sporcato di grasso, Samuel si toglierà dunque il suo abito talare per fare un bagno sul lago, completamente nudo! Visione che Maria non disdegnerà, dato che si fermerà da lontano ad osservare l’aitante sacerdote, il quale reagirà con il sorriso appena capirà cosa sta facendo la domestica.

A questo punto, i telespettatori saranno sicuri che Maria prova qualcosa per Padre Samuel. La stessa attrazione sarà però corrisposta? Vi invitiamo a seguire i nostri prossimi post perché questo è soltanto l’inizio di una lunghissima storyline… Seguici su Instagram.