La Promessa: Catalina svela a Alonso la verità sul bambino che aspetta! | Anticipazioni

Come si comporterà Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) appena la figlia Catalina (Carmen Asecas) verrà lasciata dal fidanzato a poche ore dal matrimonio? Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il marchese cercherà di risolvere a suo modo la situazione. Una circostanza che spingerà Catalina a confessare al padre che il bimbo che aspetta non è di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina)…

La Promessa, news: Pelayo racconta tutta la verità a Catalina

Pelayo lascerà La Promessa (e, di conseguenza, Catalina) poiché comprenderà che non riuscirà mai a crescere il bimbo che aspetta come se fosse suo. Dopo aver fatto perdere le sue tracce per alcune settimane, salvo essere scoperto da Martina (Amparo Pinero) ad aggirarsi nei territori limitrofi della tenuta, Gomez de la Serna cercherà un ultimo confronto chiarificatore con la Lujan.

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, tale dialogo si trasformerà in una vera e propria fonte di dolore per Catalina, dato che Pelayo le confesserà di essere arrivato alla residenza su ordine di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che gli aveva chiesto di farla innamorare di lui e portarla il più lontano possibile dalla casa dei Lujan.

Anche se Pelayo le confesserà di essersi poi realmente innamorato di lei, Catalina non vorrà saperne più nulla del “mancato” marito e gli dirà di sparire per sempre dalla sua vita!

La Promessa, spoiler: Catalina confessa a Alonso che Pelayo non è il padre del bambino che aspetta!

Inconsapevole di quanto accaduto, Alonso continuerà a ventilare l’ipotesi di recarsi da Pelayo ed obbligarlo a contrarre matrimonio con Catalina, visto che entro pochi mesi darà alla luce il suo erede. Un’insistenza che ad un certo punto porterà la Lujan a vuotare il sacco con il padre e a rivelargli che il Gomez de la Serna non le deve nulla perché non è il padre del bambino che aspetta.

Spiazzato, Alonso crederà che la figlia stia semplicemente mentendo, ma poi si convincerà della veridicità delle sue parole appena Catalina ribadirà il concetto. Tuttavia, almeno per ora, la marchesina non vorrà rivelare a Alonso il nome del vero padre del nascituro.

La Promessa, trame: Manuel capisce che è Adriano il padre del bimbo di Catalina

Ad ogni modo, dato che sarà presente al momento della clamorosa confessione ad Alonso, Manuel (Arturo Garcia Sancho) non farà fatica a unire tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che è il contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) il misterioso uomo della sorella. Una teoria che Catalina le confermerà durante un momento di confidenze, pur raccomandandogli di non fare menzione a nessuno della paternità.

In tal senso, c’è da dire che Manuel si mostrerà completamente solidale con la sorella, anche per via del suo amore con Jana (Ana Garces) ostacolato dai suoi genitori, e le farà presente che può contare su di lui qualsiasi cosa accada. Una promessa che, di fatto, spingerà Catalina a rivelare anche a tutti gli altri parenti che non è Pelayo il padre del suo bambino. Ma come reagiranno i Lujan? Seguici su Instagram.