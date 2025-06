Tempesta d’amore: Ana inganna Vincent e bacia Philipp! | Anticipazioni italiane

Grandi colpi di scena sono in arrivo per il triangolo centrale della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Philipp Brandes (Robin Schick) metterà infatti a segno un successo inaspettato, scavando un profondo solco tra Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp scopre che Vincent è sposato

Il perfido piano di Philipp è ufficialmente iniziato! Determinato a sposare Ana in modo da mettere le mani sul patrimonio che quest’ultima è destinata ad ereditare, il diabolico Brandes non si fermerà davanti a nulla pur di separare la ragazza da Vincent e legarla a sé. E nei prossimi giorni lo vedremo all’opera…

Come vi abbiamo anticipato, il cinico giovanotto si alleerà con Natalie Junghans (Teresa Klamert), una donna sposata da Vincent tempo addietro con una cerimonia lampo a Las Vegas. Un unione senza alcun valore che il veterinario sarà determinato ad annullare il prima possibile, ma che scaverà comunque un solco tra lui ed Ana. Ed il peggio deve ancora arrivare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Philipp si allea con Natalie

Spinti da motivazioni diverse ma con un risultato comune, Natalie e Philipp uniranno infatti le forze per distruggere la relazione di Ana e Vincent, scatenando una profonda crisi tra i due innamorati. E sarà proprio per distrarsi dalle proprie pene di cuore che la Alves deciderà di trascorrere alcune ore alle terme, ignara di stare per cadere nell’ennesima trappola del perfido Brandes…

Ebbene, quando Natalie informerà uno sconcertato Vincent dell’incontro tra Ana e Philipp, il veterinario si aspetterà una spiegazione dalla sua amata… peccato solo che quest’ultima gli nasconderà l’accaduto! E non è finita qui!

Certo di essere sulla strada giusta, Philipp sfrutterà la situazione per consolare la Alves… riuscendo a strapparle un bacio! E a quel punto tutto cambierà…